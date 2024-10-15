'Все необходимые процедуры уже проходят': в НКРЭКУ отреагировали на информацию об угрозе импорту электроэнергии

В Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), назвали откровенной манипуляцией информацию, распространенную в СМИ, об угрозе прекращения импорта электроэнергии из Евросоюза. При этом Национальный энергорегулятор подтвердил, что перед "Укрэнерго" действительно поставили ряд условий по соответствию европейским стандартам.

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Об этом сообщила пресс-служба НКРЭКУ. В ведомстве отметили, что подобные слухи накануне отопительного сезона запускают с целью дестабилизации общества.

В НКРЭКУ подтвердили, что действительно получали письмо от директора Секретариата Энергетического сообщества Артура Лорковски от 9 октября 2024 года, в котором отмечается, что "Укрэнерго" должно отвечать европейским стандартам.

"В письме отмечается необходимость сохранения соответствия украинского ОСП НЭК "Укрэнерго" требованиям об отделении от Директивы (ЕС) от 05 июня 2019 г. № 2019/944 об общих правилах внутреннего рынка электроэнергии, адаптированной и одобренной", - говорится в сообщении.

В частности, Секретариат Энергетического Сообщества сообщил НКРЭКУ, что необходимо заполнить вакантные места у Наблюдательного совета "Укрэнерго".

Со своей стороны в Национальной комиссии заверили, что "все необходимые для этого процедуры уже проходят в установленные сроки и в установленном порядке".

"Любая информация в СМИ об угрозе импорта электроэнергии является откровенной манипуляцией в преддверии отопительного сезона с целью дестабилизации общества", - отметили в НКРЭКУ.

Как сообщал OBOZ.UA, Украина может потерять сертификацию "Укрэнерго", что исключит возможность импорта электроэнергии из Евросоюза, если не будут приняты безотлагательные меры по восстановлению независимого управления компанией. Дедлайн – до 9 декабря 2024г. Потеря сертификации нанесет значительный ущерб энергетической безопасности страны. Об этом рассказал директор Центра исследований энергетики Александр Харченко.

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