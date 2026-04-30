Все будет дорожать: в Украине резко ухудшился прогноз по ценам: в Украине резко ухудшился прогноз по ценам

Инфляция в Украине оказалась значительно выше, чем ожидали – прогноз на 2026 год резко ухудшили с около 7,5% до 9,4%, цены будут расти быстрее из-за войны, энергетики и дорогого топлива. Экономика при этом почти не растет – только 1,3% в этом году, а возвращение к стабильным ценам на уровне 5% откладывается до 2028 года.

Видео дня

Об этом сообщает Национальный банк Украины (НБУ). После периода постепенного снижения инфляция снова начала ускоряться.

В марте она достигла 7,9% в годовом измерении, а базовая – 7,1%, превысив предыдущие оценки регулятора. Основные причины роста – это:

последствия российских атак на энергетическую инфраструктуру;

подорожание энергоресурсов;

резкий скачок цен на топливо из-за геополитической напряженности на Ближнем Востоке;

эффекты от колебаний курса гривны;

более быстрый рост зарплат, чем ожидалось.

В ближайшие месяцы инфляция будет оставаться высокой, а во второй половине года может даже ускориться из-за накопления расходов бизнеса. По обновленным оценкам, инфляция в Украине составит:

9,4% в 2026 году;

6,5% в 2027 году;

5% в 2028 году.

То есть возвращение к целевому уровню 5% отложено еще на несколько лет. Основными факторами снижения инфляции в будущем должны стать стабилизация энергетики, снижение внешнего ценового давления и лучшие урожаи.

Экономическая ситуация также оказалась сложнее, чем ожидалось. В начале 2026 года рост ВВП почти остановился, в первом квартале он составил лишь около 0,2%. Среди причин – перебои в логистике, холодная зима и задержки международной помощи.

В результате прогноз роста экономики на 2026 год ухудшили до 1,3%. В то же время в последующие годы ожидается постепенное восстановление до 2,8-3,7% в 2027-2028 годах.

Одним из ключевых факторов стабильности остается внешняя финансовая поддержка. Украина рассчитывает на десятки миллиардов долларов помощи от международных партнеров. В частности, Европейский Союз уже разблокировал финансирование на 90 млрд евро, а также ожидаются поступления от стран G7 и Международный валютный фонд.

Несмотря на экономические расчеты, ключевым фактором неопределенности остается война. Атаки на энергетическую и логистическую инфраструктуру уже создали значительное давление на бизнес и цены. Дополнительные риски включают:

возможные новые разрушения критических объектов;

нестабильность международной поддержки;

дефицит рабочей силы из-за миграции;

влияние глобальных конфликтов, в частности на Ближнем Востоке.

В случае затяжной напряженности это может еще больше подтолкнуть цены вверх и замедлить экономику. Несмотря на негативные факторы, в прогнозе остаются и положительные сценарии.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, из-за холодной весны массовый сбор ранних овощей в Украине задерживается, поэтому в мае – начале июня цены на капусту, кабачки и редис могут вырасти на 15-25%. Несмотря на погодные трудности, катастрофического неурожая не прогнозируется, однако борщевой набор и сезонные овощи будут оставаться дорогими.

