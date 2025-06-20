Впервые в истории Украины: курс евро существенно вырос и обновил рекорд

Нацбанк обновил официальный курс евро на 23 июня до 48,2 грн. Это на сразу на 34 коп. превышает текущий, который будет действовать и на выходных. А также является рекордным в истории Украины.

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Об этом рассказали в НБУ. По его данным, предыдущий рекордный курс действовал 13-15 июня – он составил 48,08 грн. Т.е., текущий рекорд превысил прошлый сразу на 12 коп.

Курс евро может вырасти еще больше

В то же время, рассказала УНН финансовый эксперт Елена Соседка, к концу 2025 года курс евро может существенно вырасти. По ее прогнозу, в декабре он может достигнуть 49-50 грн.

Причин же этого, по словам эксперта, несколько. В частности:

Высокий спрос на евро со стороны украинских импортеров.

Дело в том, что за евровалюту покупают топливо и все товары из ЕС.

Спекулятивная активность.

Евро, по словам Соседки, часто используется в "коротких" арбитражных стратегиях на фоне колебаний курса доллара на мировых рынках.

"К декабрю евро вполне реально может приблизиться к отметке 49-50 грн. И здесь главная рекомендация – внимательно следить за рынком и избегать панических решений", – отметила эксперт.

Стоит ли скупать евро

В свою очередь, финансовый эксперт Алексей Козырев ранее отметил: несмотря на то, что евро периодически вытесняет доллар на международных рынках, а в Европейском центральном банке (ЕЦБ) заговорили о возможности для евро стать заменой доллару как мировой резервной валюты, делать сейчас ставку только на эту валюту, все же не стоит. Ведь:

Экономика Евросоюза "все же остается на грани рецессии и стагнации".

Усиливается экономическое неравенство между членами Евросоюза.

"Локомотивы" экономики Европы – Германия и Франция – не могут вытягивать показатели всего блока.

Сохраняется серьезная зависимость ЕС от цен на энергоносители.

В условиях жесткой конкуренции за рынки сбыта на фоне сегментации мировых рынков сильное укрепление евро к доллару и другим основным мировым валютам "не устроит ни сам ЕЦБ, ни европейских производителей" – поскольку это снижает конкурентоспособность европейских товаров.

Как сообщал OBOZ.UA, в ближайшее время Украина не будет отказываться от гривни ради перехода на евро. В Нацбанке подчеркивают: это очень далекая перспектива. Ведь только оценка готовности и необходимости такого перехода будет осуществляться через 10-15 лет.

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