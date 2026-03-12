Впервые в истории: курс доллара в Украине преодолел важную отметку и установил рекорд

Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал официальный курс доллара на 13 марта на уровне 44,16 грн. Это первый раз, когда официальная цена доллара в Украине превысила 44 грн, достигнув нового исторического рекорда. Следует учитывать, что в банках и обменниках стоимость "бакса" уже несколько раз поднималась выше 44 грн.

Предыдущий официальный максимум был обновлен всего днем ранее и был на 18 коп. ниже. Об этом свидетельствуют данные НБУ.

До нынешнего ралли, которое началось с 4 марта и курса 43,45 грн/долл., исторический максимум "бакса" в Украине составлял 43,41 грн. Он держался с 19 января 2026 года. В начале марта рекорд был побит уже несколько раз.

Евро при этом относительно далек от рекорда. За сутки евровалюта и подорожала на 3 коп, до 50,96 грн. Исторический же максимум евро был установлен 19 января и составляет 51,26 грн.

Курса доллара в Украине: что говорят в НБУ

Национальный банк не видит оснований для резкого колебания курса валют в Украине. Один из ключевых факторов – рекордные международные резервы страны, объяснил в интервью первый зампредседателя НБУ Сергей Николайчук.

По его словам, нынешний уровень резервов примерно вдвое превышает показатель в начале 2022 года. Кроме того, НБУ рассчитывает на значительные объемы международной финансовой помощи.

"Мы не видим оснований для того, чтобы курс "вылетал в космос". У нас есть неплохая "подушка безопасности"... У нас есть определенный опыт в макроэкономическом управлении. Мы прошли через много вызовов", – заявил Николайчук.

Он добавил, что динамика курса не угрожает ценовой и финансовой стабильности. В качестве аргумента Николайчук привел то, что инфляция, по его словам, снизилась с пика почти 16% в мае до 7,4% в январе, а НБУ и в дальнейшем ориентируется на достижение 5% инфляционной цели. В то же время ICU сохраняет прогноз постепенного ослабления гривни до 45 грн/долл. в конце 2026 года.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Министерстве финансов объясняли, что девальвация гривни способствует внутреннему спросу на товары на отечественных производителей. Такое развитие событий считают предпосылкой к повышению устойчивости украинской экономики в целом.

