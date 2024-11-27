Впервые в истории: официальный курс доллара существенно вырос и установил рекорд

Национальный банк обновил официальный курс доллара на 28 ноября до 41,6 грн. Который сразу на 10 коп. выше текущего, а также рекордный в истории Украины. При этом рекорд курс обновляет уже второй день подряд.

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Впрочем, причин для паники нет. Ведь, не исключено, что в ближайшее время курс пойдет вниз – как уже бывало ранее. А наличный курс уже давно превысил этот показатель.

О повышении же рассказали в самом НБУ. Согласно его данным, до 27 ноября курсовой рекорд удерживался с 22 июля – тогда он составил 41,49 грн.

В свою очередь, объяснял ранее председатель Комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев ("Слуга народа"), правительство при расчетах проекта бюджета на 2024 год исходило из девальвации нацвалюты примерно на 10%. При этом к концу года курс ожидался на уровне 42,1 грн/доллар.

Соответственно, запас еще есть. А потому ничего сверхъестественного в движениях курса нет.

Стоит ли скупать доллары

В то же время, рассказал старший экономист Центра экономической стратегии Юрий Гайдай, Нацбанк заинтересован в том, чтобы гривневые депозиты и облигации оставались привлекательными для населения, то есть чтобы их доходность перекрывала годовую девальвацию гривни. А потому украинцы, которые просто скупают иностранную валюту, в т. ч. доллары, и хранят ее дома вместо покупки облигаций внутренних государственных займов (ОВГЗ) или открытия депозита, теряют стоимость этих средств.

Он объяснил: хранение наличности подвергает деньги и другим рискам, из-за чего владелец может остаться совсем без средств. Речь идет, в частности:

о краже;

пожаре и т.д.

"Я не понимаю, почему украинцы все еще покупают валюту и просто хранят ее дома сверх суммы "заначки на форс-мажор". Таким образом они теряют стоимость этих средств из-за инфляции, подвергаются дополнительным рискам, таким как кражи, пожары, обстрелы и т.п.", – сказал Гайдай.

Он подчеркнул: купить ОВГЗ "должно быть не менее привлекательным вариантом", чем купить евро или доллары и "засунуть их под подушку". Также выгоду, по его словам, можно получить, если "положить деньги на депозит".

Кроме того, отметил Гайдай, сейчас "хорошее время и для бизнес-инвестиций". Ведь в отдельных отраслях можно рассчитывать на большую прибыльность, чем от консервативных депозитов или ОВГЗ.

А вот в недвижимость инвестировать эксперт не советует. Причина – неоправданно большие риски.

"Во что бы я не вкладывался сейчас точно, так это в дополнительные бетонометры для получения дохода. Уровень риска и неопределенности слишком высок при нынешней доходности", – отметил он.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время бюджет-2025 рассчитан, исходя из курса на уровне 45 грн/доллар. При этом partner в Ukraine Economic Outlook Григорий Кукуруза отмечает: в конце 2025 года курс доллара в Украине будет составлять около 45 грн. А среднегодовой будет колебаться в коридоре 43,2-43,5 грн.

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