В украинских банках приняли решение переписать курс доллара: какую выставили новую цену валюты

В начале новой недели курс наличного доллара в банках Украины немного подрос по сравнению с концом прошлой. Так, утром 21 августа он составляет 37,5/38,25 грн (покупка/продажа). В отношении предыдущего дня, это на 5 коп. дороже в продаже. В покупке стоимость не изменилась.

Видео дня

Среди крупных учреждений самый высокий курс в продаже выставил Креди Агриколь Банк – 38,6 грн. За ним:

Райффайзен Банк – 38,45 грн;

Укрэксимбанк – 38,4 грн.

Самый низкий – ПриватБанк, 38 грн. А кроме того, OTP Bank – 38,15 грн.

Покупает доллар дороже всего Укрэксимбанк – 37,6 грн. А также ПУМБ и Креди Агриколь Банк – 37,5 грн.

Дешевле всего – УкргазБанк, 37,3 грн. А также:

Райффайзен Банк – 37,35 грн;

ПриватБанк – 37,4 грн.

Некоторые крупные банки устанавливают карточный курс, но в настоящее время он работает только для операции покупки иностранной валюты с последующим внесением на депозит. Просто так купить доллары на карту невозможно – запрет действует еще с начала войны.

Курс на черном рынке

На черном рынке курс определили на уровне 37,9/38,15 грн (в покупке/в продаже). Это на 5 коп. дешевле и в покупке, и в продаже, чем днем ранее.

Курс НБУ

Официальный курс доллара, по данным Нацбанка, остается фиксированным. Он составляет 36,56 грн.

Каким будет курс до конца недели

Как рассказал OBOZREVATEL начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой, с 21 августа и до конца месяца курс американской валюты будет колебаться в пределах 37,2–37,7 грн. В то же время:

разница между курсом покупки и продажи будет на минимальном уровне в 15-25 коп.;

ежедневные колебания не превысят 30 коп.;

рынку будет присущ баланс между спросом и предложением без уклонов в ту или иную сторону.

"На следующей неделе и до конца месяца ситуация на наличном рынке обещает быть достаточно спокойной. По крайней мере, в настоящее время нет причин для любых курсовых форс-мажоров", – объяснил банкир.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что по словам руководителя аналитического отдела Concorde Capital Александра Паращия, сейчас более разумным поведением для украинцев будет не скупать массово доллары. Впрочем, как и продавать их в больших масштабах. Вместо этого, по его словам, целесообразнее вложиться в облигации внутренних государственных займов (ОВГЗ).

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