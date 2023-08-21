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В украинских банках приняли решение переписать курс доллара: какую выставили новую цену валюты

Роман Костюченко
Mакроэкономика
2 минуты
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В украинских банках приняли решение переписать курс доллара

В начале новой недели курс наличного доллара в банках Украины немного подрос по сравнению с концом прошлой. Так, утром 21 августа он составляет 37,5/38,25 грн (покупка/продажа). В отношении предыдущего дня, это на 5 коп. дороже в продаже. В покупке стоимость не изменилась.

Видео дня

Среди крупных учреждений самый высокий курс в продаже выставил Креди Агриколь Банк – 38,6 грн. За ним:

  • Райффайзен Банк – 38,45 грн;
  • Укрэксимбанк – 38,4 грн.

Самый низкий – ПриватБанк, 38 грн. А кроме того, OTP Bank – 38,15 грн.

Покупает доллар дороже всего Укрэксимбанк – 37,6 грн. А также ПУМБ и Креди Агриколь Банк – 37,5 грн.

Дешевле всего – УкргазБанк, 37,3 грн. А также:

  • Райффайзен Банк – 37,35 грн;
  • ПриватБанк – 37,4 грн.

Некоторые крупные банки устанавливают карточный курс, но в настоящее время он работает только для операции покупки иностранной валюты с последующим внесением на депозит. Просто так купить доллары на карту невозможно – запрет действует еще с начала войны.

Курс доллара в банках Украины

Курс на черном рынке

На черном рынке курс определили на уровне 37,9/38,15 грн (в покупке/в продаже). Это на 5 коп. дешевле и в покупке, и в продаже, чем днем ранее.

Какой курс на черном рынке и в НБУ

Курс НБУ

Официальный курс доллара, по данным Нацбанка, остается фиксированным. Он составляет 36,56 грн.

Динамика среднего курса валют в банках

Каким будет курс до конца недели

Как рассказал OBOZREVATEL начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой, с 21 августа и до конца месяца курс американской валюты будет колебаться в пределах 37,2–37,7 грн. В то же время:

  • разница между курсом покупки и продажи будет на минимальном уровне в 15-25 коп.;
  • ежедневные колебания не превысят 30 коп.;
  • рынку будет присущ баланс между спросом и предложением без уклонов в ту или иную сторону.

"На следующей неделе и до конца месяца ситуация на наличном рынке обещает быть достаточно спокойной. По крайней мере, в настоящее время нет причин для любых курсовых форс-мажоров", – объяснил банкир.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что по словам руководителя аналитического отдела Concorde Capital Александра Паращия, сейчас более разумным поведением для украинцев будет не скупать массово доллары. Впрочем, как и продавать их в больших масштабах. Вместо этого, по его словам, целесообразнее вложиться в облигации внутренних государственных займов (ОВГЗ).

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