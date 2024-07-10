Читаю дискуссию о возможном дефолте. И нужно ли делать реструктуризацию. Она идет больше 10 лет и все никак не закончится. Не потому ли, что обычно на таких дискуссиях инсайдеры, которые "в курсе" что там за кулисами, зарабатывают грубые деньги?

Видео дня

Далее текст на языке оригинала

В 2014 рці, виходячи зі свого немалого досвіду роботи на ринку боргових зобовʼязань, я був впевнений, і писав про це, що борги треба списувати, або як мінімум реструктуризувати на більш вигідних(а не на кабальних) умовах. І нам за це нічого не буде. Пішли на кабальні. Бо аналітики фейсбуку сказали, що інвестори більше ніколи, ніколи, ніколи не прийдуть.

Цікаво було би якось одним оком подивитись на список тих інвесторів. Які "ніколи, ніколи". Скільки там було відомих нам прізвищ. Менш ніж за місяць закінчується коротка відстрочка, яку нам дали кредитори. Треба приймати рішення. Зараз я не знаю які. Для цього треба читати дослівно проспекти емісії і ті зобовʼязання, які ми за цей час підписали перед приватними кредиторами і міжнародними фінансовими організаціями. Але виходячи з базових речей, мені досить дивно, коли кредитори (чисті спекулянти, до речі, бо ніякі серйозні інституційні інвестори борги з таким рейтингом не купують у свій портфель), можуть на повному серйозі чекати, що країна, яка знаходиться в стані війни вже 10 років не тільки поверне їм гроші, а ще й дасть гарно заробити на цьому. І що ми на це поведемося.

Проблему треба вирішувати професійно, з професійними радниками, без емоцій і без оглядки на те, що буде "завтра". Є сьогодні. Ми його бачимо навколо себе. Кредитори теж не сліпі. Завтра буде завтра. Буде хліб, буде пісня.

PS. Зразу відповім тим, хто напише що ситуація "помінялась". Ситуація нічим не помінялась принципово. Як не було чим платити 10 років тому, так і нема зараз. Платили весь час з нових боргів.