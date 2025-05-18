Восстановление Украины обойдется в сотни миллиардов: сколько денег нужно уже в 2025 году

Украина в 2025 году потребует $17,3 миллиарда на восстановление, тогда как общая потребность оценивается в $524 миллиарда. Уже выделены миллиарды гривен на жилье, инфраструктуру и поддержку общин, в том числе более 25 миллиардов на компенсации за разрушенное жилье.

Видео дня

Об этом пишет Министерство развития общин и территорий. По обновленным оценкам RDNA4, согласованным с международными партнерами, общая потребность в финансировании послевоенного восстановления составляет $524 миллиарда долларов, из которых на 2025 год приходится $17,3 миллиарда. Основными направлениями расходов остаются:

жилье – как для пострадавших от обстрелов, так и для ВПЛ;

– как для пострадавших от обстрелов, так и для ВПЛ; критическая инфраструктура – водоснабжение, энергетика, связь;

– водоснабжение, энергетика, связь; энергетический сектор;

социальные услуги – доступ к медицине, образованию, реабилитационным сервисам.

Отдельный акцент сделан на поддержке территориальных общин, расположенных у линии фронта или в приграничных зонах. Правительство уже выделило почти 2 миллиарда гривен для 180 таких громад в 9 областях, среди которых Харьковская, Сумская, Херсонская, Донецкая и Днепропетровская. Примеры распределения средств:

Харьковщина – почти 500 млн грн;

– почти 500 млн грн; Херсонщина – более 200 млн грн;

– более 200 млн грн; Сумщина – 200 млн грн;

– 200 млн грн; Донецкая область – 150 млн грн;

– 150 млн грн; Днепропетровщина – 60 млн грн.

Эти средства направлены на ремонты после обстрелов, строительство укрытий, закупку техники для коммунальных служб и восстановление тепловых и газовых сетей. Отдельный блок финансирования - это ремонт и содержание дорог и эвакуационных маршрутов, необходимых как для нужд ВСУ, так и для медицинской инфраструктуры.

На это в 2025 году выделено 5,2 миллиарда гривен, перечень объектов определен в координации с Генштабом. Более 100 тысяч семей уже получили компенсацию за разрушенное жилье в рамках программы еВідновлення. Общая сумма выплат превысила 25 миллиардов гривен. С 2025 года компенсации также начали предоставлять внутренне перемещенным лицам, которые строят новые дома на восстановленных участках.

Дополнительно правительство привлекло $84 миллиона от Всемирного банка на проект HOPE, в рамках которого еще более 24 тысяч семей получат помощь. Война обострила дисбалансы между регионами. Часть территорий разрушена, другие перегружены из-за наплыва переселенцев, еще часть потеряла экономическую состоятельность из-за постоянных боевых действий.

Минрегион обновляет Государственную стратегию регионального развития до 2027 года, чтобы учесть эти реалии. Ключевой подход – территориальная направленность и европейская политика сплоченности. В 2025 году Государственный фонд регионального развития впервые с начала полномасштабного вторжения получил 1 миллиард гривен. В 2026 году запланировано увеличение этого объема до 30 миллиардов гривен, что составит 1,5% доходов госбюджета.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, 15 мая в Украине начали прием заявлений на компенсацию за разрушенное или поврежденное нежилое, недвижимое имущество - в Реестре убытков открыли категорию А3.2. Подать заявление можно через портал Дія, добавив документы о собственности, ремонт или оценку ущерба.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!