Вопрос жизни и смерти: эксперт объяснил, сколько экономика Украины продержалась бы без внешней помощи

Международный валютный фонд остается одним из основных финансовых доноров Украины. Поэтому помощь от этой организации играет ключевую роль для макрофинансовой стабильности, а без нее украинская экономика перестала существовать уже через несколько месяцев.

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Об этом заявил OBOZ.UA инвестиционный банкир и экономический эксперт Сергей Фурса. Так он прокомментировал результат переговоров украинским властям,

"Сотрудничество с МВФ и сохранение этого сотрудничества критически важно для украинской экономики, для сохранения макрофинансовой стабильности. Поэтому это вопрос жизни и смерти в данном моменте", – подчеркнул он.

В случае задержки помощи или отказа финансирования от валютного фонда украинская экономика продержалась всего несколько месяцев, уверен Фурса. А благодаря заключенному соглашению курс гривны останется стабильным, и резких движений курса валют уже не будет.

"Если бы не было соглашения с МВФ, мы бы не получали внешнюю помощь, и наша макрофинансовая стабильность закончилась бы, и наша экономика бы рухнула моментально в течение нескольких месяцев", - отметил экономист.

Новый транш от МВФ

10 сентября в Международном валютном фонде объявили о согласовании нового макрофинансового транша для Украины в размере 1,1 млрд долларов в рамках программы расширенного финансирования Extended Fund Facility (EFF). В МВФ признали, что Украина выполнила все количественные критерии, а также структурные бенчмарки, необходимые для просмотра пятого транша.

Однако для устойчивого роста экономики важно укреплять независимость, компетентность и авторитет антикоррупционных и судебных институтов. В частности для следующих траншей МВФ требует от Украины :

создание нового высшего административного суда;

реформирование Счетной палаты Украины;

внешний аудит НАБУ;

возобновление полного состава наблюдательного совета "Укрэнерго" до конца декабря;

таможенную реформу, в результате которой центральную роль в надзоре за таможней должно играть Министерство финансов;

установление надежных механизмов по отбору постоянного руководителя таможни и других ключевых руководящих должностей в органе.

Также OBOZ.UA сообщал, что МВФ воспринял прогресс в пересмотре налоговых ставок в Украине как "важный сигнал". В фонде уверены: избежать повышения налогов не удастся, поскольку страна должна стать самодостаточной в вопросе доходов госбюджета.

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