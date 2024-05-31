Война резко ухудшила ситуацию с бедностью: сколько нищих в Украине

С 2020 года количество граждан Украины, живущих в бедности, увеличилось на 1,8 млн человек (по методологии Всемирного банка) – до 9 млн – и составило почти 29% населения. Главная причина обнищания украинцев – начатая Россией война, а международная помощь позволяет сгладить влияние действий страны-агрессора.

Как сообщает Reuters, об этом говорится в докладе Всемирного банка, подготовленном на основании ежемесячных телефонных опросов до 2 000 домохозяйств. По оценкам организации, при совокупном населении страны в 32 миллиона человек 9 миллионов украинцев живут в бедности.

Стоит отметить, что во Всемирном банке считают границей бедности доход в $6,85 и меньше в день. По курсу на 31 мая это чуть меньше 278 грн, то есть около 5,9 тыс. грн в месяц.

Региональный директор Всемирного банка по делам Восточной Европы Аруп Банерджи назвал полномасштабную российскую агрессию одним из основных факторов обеднения украинцев. Без значительной внешней бюджетной поддержки ситуация в Украине была бы еще хуже – пенсии, как и зарплаты учителям и врачам, пришлось бы задерживать, констатировал Банерджи.

"Если бы международные партнеры, особенно США, не перенаправляли ресурсы, специально предназначенные для этих социальных расходов, то в бедности было бы на три миллиона больше людей", – говорит он.

Снижение уровня занятости сильно влияет на рост бедности. Согласно данным Всемирного банка, более пятой части взрослого населения, которое работало до войны, потеряло работу.

В докладе также отмечается, что почти четверть опрошенных украинцев не имели достаточно денег, чтобы купить еду в определенный момент в июне 2023 года. При этом во второй половине года восстановление экономического роста и замедление инфляции помогли улучшить продовольственную безопасность.

Ранее OBOZ.UA писал, что в 2023 году из-за полномасштабной войны уровень бедности в Украине вырос с 5,5% до 24,2%. В результате еще 7,1 млн человек оказались за чертой бедности.

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