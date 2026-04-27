Военным планируют разрешить беспошлинный ввоз авто: что известно и какие ограничения готовят

Военнослужащим планируют разрешить беспошлинно ввозить один автомобиль в частную собственность без уплаты пошлины, НДС (налог на добавленную стоимость) и акциза, но только при условии, что это не люксовое авто из перечня транспортного налога. Продать такую машину нельзя будет в течение трех лет, а льгота будет действовать только для действующих военных.

Видео дня

Соответствующие законопроекты №15194 и №15195 уже зарегистрированы в Верховной Раде. Их цель – дать военным законный механизм, без необходимости оформлять авто через волонтерские схемы гуманитарной помощи.

После начала полномасштабного вторжения правила ввоза автомобилей в Украину неоднократно менялись. В период с апреля по июль 2022 года действовала так называемая нулевая растаможка – граждане могли завозить транспорт без уплаты таможенных платежей. Однако многие военнослужащие, которые в это время находились непосредственно на фронте, физически не могли воспользоваться этой возможностью.

После отмены льготного режима в июне 2022 года, основным способом беспошлинного ввоза автомобилей для армии остался механизм гуманитарной помощи через волонтерские организации. Именно через волонтеров сейчас завозится значительная часть транспорта для фронта.

Но такая схема имеет свои риски, ведь авто оформляются не на военного, а на воинскую часть или государство. В случае неправильного использования могут возникать вопросы даже об уголовной ответственности за незаконное использование гуманитарной помощи.

Ежемесячная потребность Сил обороны в транспорте превышает 3000 автомобилей. Обеспечить такой объем только волонтерскими поставками чрезвычайно сложно.

Именно поэтому депутаты предлагают новую модель – персональный беспошлинный ввоз авто самим военнослужащим. Право на беспошлинный ввоз получат не все граждане, а только четко определенный круг лиц – действующие военнослужащие Украины. В частности, речь идет о:

мобилизованных военнослужащих, призванных в ряды ВСУ после 24 февраля 2022 года;

военнослужащих по контракту, которые проходят службу на момент ввоза транспортного средства.

Воспользоваться льготой можно будет как лично, так и через официально уполномоченное лицо, которое будет действовать от имени военного при таможенном оформлении. Законопроекты предусматривают полное освобождение от трех основных платежей – ввозной пошлины, НДС, акцизного налога. Без уплаты этих налогов военным планируют разрешить ввозить:

легковые автомобили;

кузова к автомобилям;

грузовые авто;

мотоциклы;

прицепы;

полуприцепы.

Чтобы избежать злоупотреблений и превращения льготы в схему коммерческого импорта, законопроекты предусматривают четкое количественное ограничение. Один военнослужащий сможет беспошлинно ввезти только одно транспортное средство.

Еще одно важное условие – запрет на отчуждение автомобиля в течение трех лет. Машину, ввезенную на льготных условиях, нельзя будет:

продать;

передать другому лицу;

оформить по доверенности;

передать в пользование третьим лицам.

Ограничение будет действовать в течение трех лет с момента государственной регистрации транспортного средства. Отдельно законопроекты устанавливают важное исключение – беспошлинный ввоз не будет распространяться на автомобили класса "люкс".

Речь идет о транспорте, который одновременно соответствует двум критериям – автомобилю не более 5 лет, его среднерыночная стоимость превышает 375 минимальных зарплат, установленных на 1 января соответствующего года. Фактически это автомобили стоимостью более примерно 3 миллионов гривен.

Также предусмотрено географическое ограничение. Ввозить автомобили из государства-агрессора, государства-оккупанта или с временно оккупированных территорий Украины будет запрещено.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в 2026 году "налог на роскошь" в размере 25 тыс. грн будут платить владельцы легковых авто возрастом до пяти лет и стоимостью более 3,24 млн грн. В список вошли более 20 марок, в том числе Tesla, Toyota и Volvo, а перечень может дополняться в течение года.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!