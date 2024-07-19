Военный сбор на автомобиле в размере 15%: что планируют ввести и какие последствия для рынка

В Украине могут ввести военный сбор в размере 15% на новые и б/у автомобили, что может значительно снизить объемы их импорта и продаж в Украине, что негативно повлияет на авторынок и смежные сферы. Это решение принимается ввиду необходимости закрытия бюджетного дефицита на оборону страны.

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Об этом сообщает Институт исследования авторынка. Проект закона №11416, зарегистрированный в Верховной Раде 18 апреля, предусматривает обложение новых и подержанных легковушек, подлежащих первой государственной регистрации, 15% сбором.

Воздействие на авторынок

Обложение автомобилей дополнительным сбором может повлиять на уже нестабильный украинский авторынок. Любое удорожание товаров сдерживает потенциальных покупателей, а повышение цены на 15% может привести к существенному уменьшению спроса на новые и б/у автомобили.

В настоящее время импорт автомобилей уже затруднен из-за существующих налогов и сборов, включая пошлину, акциз, НДС и другие сопроводительные платежи. Добавление нового сбора может замедлить сегмент импорта легковых автомобилей с пробегом.

По словам Института исследования авторынка, опыт прошлых лет показывает, что установка дополнительных барьеров для импорта автомобилей часто приводит к росту коррупции в соприкасающихся органах власти. Занижение оценочной стоимости автомобилей в документах становится привычным явлением, что побуждает к принятию проектов, которые призваны упростить процесс растаможивания.

Сложности для дилеров и сегментов электромобилей

По анализу исследования, новые автомобили уже сейчас сталкиваются с проблемами снабжения из-за рисков войны. Дефицит определенных моделей и их версий ограничивает объемы продаж, а добавление 15% сбора может еще больше снизить продажи новых автомобилей. Также это повлияет на кредитную поддержку, что дополнительно усложнит ситуацию на рынке.

Сегмент электромобилей также может понести серьезные потери. Сейчас, из-за графиков подачи электроэнергии, найти покупателей на электромобиле становится все труднее. Добавление 15% к их стоимости сделает импорт электромобилей экономически невыгодным, что может привести к полному переходу этого сегмента на внутренний вторичный рынок без пополнения.

По словам главы Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева, до последнего времени власти избегали существенного увеличения налогов. Однако в 2024 году введение налога на сверхприбыли банков и детенизация доходов не закрыли всю потребность в обороне. Сейчас другого выхода, чем повысить налоги, нет, поскольку бюджетный дефицит может привести к невозможности финансирования войск и защите страны.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Кабинет Министров Украины утвердил для дальнейшего рассмотрения в Верховной Раде законопроект о повышении налогов. В частности, военный сбор предложат увеличить с 1,5% до 5%, а также обязать физлиц-предпринимателей (ФЛП) к его уплате (по разным ставкам в зависимости от группы). Кроме того, военным сбором будет обложена торговля недвижимостью и авто.

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