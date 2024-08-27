Военные в Украине будут заказывать еду по новым правилам: что ввело Минобороны

В Украине ввели цифровизацию процесса заказа продуктов питания для военных, позволив использовать квалифицированную электронную подпись вместо бумажных документов. Нововведение упрощает документооборот и повышает эффективность тылового обеспечения ВСУ.

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Об этом сообщило Министерство обороны Украины. В последние месяцы Министерство обороны Украины провело кардинальные изменения в системе закупок, которые стали ответом на критику и скандалы вокруг непрозрачных процедур.

Наибольший резонанс вызвал инцидент с повышенными ценами на продукты питания для военных. К примеру, в декабре 2023 года было обнаружено, что в одном из тендеров Минобороны установило предельную цену на картофель в 10,35 грн/кг, тогда как раньше цены могли достигать 16 грн/кг. Подобная ситуация наблюдалась с другими продуктами, в частности, капустой и луком. Это привело к введению новых правил, ограничивающих возможности поставщиков устанавливать завышенные цены.

Эта ситуация повлекла за собой волну обсуждений и негативной реакции общественности, что подтолкнуло Министерство к введению структурных реформ. Одним из главных новшеств стало создание нового агентства – "Государственный оператор тыла", которое теперь отвечает за проведение закупок. Министерство обороны устанавливает правила и проверяет качество, а Государственный оператор напрямую осуществляет закупки. Такое распределение обязанностей должно устранить коррупционные риски и повысить прозрачность процессов.

Однако главной новостью, знаменующей новый этап в тыловом обеспечении Вооруженных сил Украины, стало внедрение цифровых инструментов в документооборот. Теперь военным не нужно печатать и подписывать бумажные документы для заказа продуктов питания. Вместо этого они могут использовать квалифицированную электронную подпись (КЭП) на первичных документах. Это значительно упрощает и ускоряет процессы военных, уменьшает риск ошибок и сокращает время на бюрократические процедуры.

Квалифицированная электронная подпись является частью более масштабного проекта цифровизации под названием DOT-Chain, разрабатываемого "Государственным оператором тыла". Эта инновационная IT-система призвана автоматизировать управление тыловым обеспечением, делая его более эффективным и соответствующим современным требованиям.

Заместитель министра обороны Украины Дмитрий Клименков отметил, что внедрение цифровых инструментов является необходимым шагом для создания современной и эффективной системы тылового обеспечения, отвечающей сегодняшним вызовам. Екатерина Черногоренко, заместитель министра обороны, добавила, что благодаря этому решению заказ продуктов питания для армии станет более быстрым и эффективным, что позволит сосредоточиться на главном – оперативном обеспечении защитников Украины.

Таким образом, Министерство обороны не только ответило на критику, но и сделало значительный шаг в направлении цифровизации процессов, что является важной составляющей современного управления. Это решение не только повысит эффективность тылового обеспечения, но и будет способствовать повышению доверия общественности к процессам закупок, делая их более прозрачными и подконтрольными.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине выявили риски незаконного использования гуманитарной помощи на сумму 171,78 млн грн, не полученную военными подразделениями. Среди этой помощи – сотни автомобилей и тонны продуктов питания. По этим фактам идет расследование, чтобы привлечь виновных к ответственности.

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