Вместе со Словакией и Венгрией: Стефанишина сказала, когда ЕС может согласовать 18-й пакет санкций против РФ

Страны-члены Европейского Союза на этой неделе могут наконец достичь договоренности и одобрить 18-й пакет антироссийских санкций. Решение согласуют также Словакия и Венгрия.

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Об этом в понедельник, 7 июля, сказала вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина в эфире общенационального телемарафона. Она также сказала, что повлияло на Венгрию.

"По моей информации, на этой неделе все же придут к согласию европейские страны по 18-му пакету санкций – вместе со Словакией и Венгрией", – отметила Стефанишина.

Она напомнила, что когда принималось решение по 17-му пакету, Венгрия не голосовала за него до последнего.

Кроме этого, почти одни сутки эти санкции не были введены в действие. Из-за этого, по словам Стефанишиной, Франция, Бельгия и Нидерланды начали работу над выводом замороженных российских активов из-под санкций. Это бы освободило страны ЕС от обязательств каждые полгода договариваться о сохранении ограничений.

"Понимая, что здесь Россия может потерять контроль и эту кнопку вето Венгрии, конечно, Венгрия стала более договороспособной в контексте этого решения", – объяснила вице-премьер.

Напомним, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что экономика государства-агрессора России "перегрета" из-за военных расходов и, если на нее нажать как следует, может "взорваться". Поэтому Европейскому Союзу нужно усилить санкционные ограничения, приняв новый, 18-й пакет.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее представители Словакии в очередной раз заблокировали принятие 18-го пакета санкций Европейского Союза против России. Для одобрения очередного пакета антироссийских ограничений правительство Словакии выдвигает свои требования.

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