Заплатят 1 млрд грн: Кауфман, Борухович и другие фигуранты "одесского дела" пошли на крупнейшее в истории соглашение с судом

Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) утвердил соглашение с одесскими бизнесменами Борисом Кауфманом, Алексом Боруховичем, бывшим мэром Одессы Алексеем Костусевым и еще четырьмя лицами. Это соглашение стало крупнейшим в истории – фигуранты заплатят более 1 млрд грн возмещения.

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Об этом говорится в сообщении Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). По условиям соглашения, обвиняемые обязаны также уплатить 150 млн грн на счет Одесского горсовета и вернуть громаде города 2488 единиц имущества.

Речь идет о деле касательно установления контроль над деятельностью Одесского городского совета. По данным следствия, группа фигурантов получала прибыли от предпринимателей, осуществляющих свою деятельность на территории г. Одессы.

"Выявленная преступная схема была одной из самых масштабных в Украине. ...Участниками преступной деятельности были уже бывшие руководители Одесского городского совета, которые систематически получали неправомерную выгоду и обеспечивали принятие необходимых решений. Лицам, в частности, предъявлено обвинение в завладении в 2011 году имущественным комплексом стратегического объекта – КП "Международный аэропорт "Одесса" – стоимостью более 118 млн грн", – заявили в САП.

Как добавляют в ЦПК, горсовет останется владельцем аэропорта, а его доля в уставном капитале не уменьшится. Это было одним из основных условий заключения сделки со стороны потерпевшего.

Кроме того, в этом кейсе впервые применили максимальный размер штрафа – 204 млн грн. Другому обвиняемому назначили штраф в размере 102 млн грн, еще двум лицам – более 30 млн грн каждому.

В соответствии с соглашением обвиняемые обязаны полностью возместить причиненный ущерб Одесскому городскому совету, в частности оплатить 150 млн грн на счет горсовета и вернуть 2 488 единиц имущества Одесской территориальной громаде. По решению суда, в доход государства у осужденных конфисковано:

более 6 млн грн;

более 582 тыс. долл. и 6000 евро;

6 объектов дорогостоящего недвижимого имущества (среди которых квартира площадью 700 кв. м в центре г. Одессы).

К денежным средствам в сумме 20 тыс. долларов применена спецконфискация. Кроме того, осужденные перечислили 20 млн грн и обязаны перечислить еще 106 млн грн на поддержку Вооруженных сил Украины.

В целом обвиняемых приговорили к срокам 7-8 лет лишения свободы, а также штрафам, однако освободили от наказания с установлением испытательного срока. "Всего согласно условиям утвержденного соглашения лица взяли на себя обязательства уплатить в пользу государства / территориальной громады г. Одессы денежные средства и передать имущества на сумму, превышающую 1 млрд грн. Это самая большая сделка в истории применения соглашений о признании виновности", – говорится в сообщении.

Напомним, Кауфмана и других фигурантов обвиняли в незаконном завладении Международным аэропортом "Одесса" на 118 млн грн и 2,5 млрд грн дохода от его деятельности.

Детали дела аэропорта "Одесса"

По данным следствия, в 2011 году подозреваемые разработали и реализовали схему, в результате которой аэропорт перешел из собственности территориального общества в общую собственность города и частных инвесторов.

В дальнейшем город потерял контроль над аэропортом и не получал от его деятельности никакой прибыли. Злоумышленник же годами присваивали доход. Чтобы исключить возможность возвращения аэропорта в собственность Одессы все его имущество заставили в банк для получения кредита, который не погашали вообще.

В результате местный бюджет понес убытки на общую сумму более 2,5 млрд грн, часть из которых (118 млн грн) – это стоимость аэропорта, а другая – незаконно присвоенная прибыль. Сообщалось, что полученное в совместное использование имущество аэропорта не подлежало приватизации, поскольку имело общегосударственное значение, обеспечивало выполнение функций пограничного и таможенного контроля. Более 535 единиц основных средств из 2488 переданных были аэродромными объектами, обеспечивающими безопасность полетов и не могли быть отчужденными в принципе.

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