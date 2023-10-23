Украина снова не получила денег от ЕС из-за Венгрии: речь идет о сотнях миллионов

В Евросоюзе в очередной раз не смогли принять предоставление 8-го транша помощи для Украины на 500 миллионов евро. Решение заблокировала Венгрия.

Об этом сообщает журналист "Радио Свобода" в Европе Рикард Йозвяк в своем Twitter. Он отметил, что такое решение было ожидаемым.

Ранее в правительстве Венгрии заявляли, что Киев должен исключить венгерский OTP Bank из списка международных спонсоров войны. В НАПК впоследствии временно остановили этот статус.

Теперь Будапешт хочет юридических гарантий того, что это навсегда, пишет журналист.