Венгрия взяла кредит в китайских банках на миллиард евро: что известно

Весной 2024 года Венгрия взяла кредит в 1 миллиард евро у трех китайских банков. Это самый крупный кредит, когда-либо полученный Будапештом.

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Об этом пишет издание Politico со ссылкой на данные с сайта правительственного долгового агентства. Как утверждают журналисты, венгерское правительство скрывало кредит, пока об этом не узнали СМИ.

Кредит, предоставленный Банком развития Китая, Экспортно-импортным банком Китая и венгерским филиалом Банка Китая, был полностью использован 19 апреля и должен быть погашен в течение трех лет.

В материале сказано, что государственный долг Венгрии находится на рекордно высоком уровне, потому Будапешт все чаще обращается к Пекину за деньгами.

"Значительные заимствования происходят на фоне углубления Будапештом связей с Пекином. По словам министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто, китайские компании, такие как производитель электромобилей BYD или технологический гигант Huawei, на данный момент инвестировали в страну около 16 миллиардов евро", – сказано в статье.

В правительственном агентстве утром 25 июля отметили, что кредитное соглашение "позволяет финансировать инвестиции в инфраструктуру и энергетический сектор".

"Соглашение поддерживает отношение государственного долга к ВВП на уровне 28,9%", – сообщили там после того, как СМИ впервые написали о займе.

В мае Сиярто также объявил о ряде совместных инфраструктурных проектов с Китаем, включая высокоскоростную железную дорогу в аэропорт Будапешта, грузовую железнодорожную линию вокруг столицы, нефтепроводы между Венгрией и Сербией, а также ядерное сотрудничество.

"У нас сложилась высокая степень политического взаимного доверия. Наши двусторонние отношения находятся на лучшем этапе в истории и вступили в золотое путешествие", — заявил президент Китая Си Цзиньпин перед визитом в Будапешт в мае. Несколько недель спустя, сразу после того, как Венгрия взяла на себя председательство в ЕС, Виктор Орбан посетил китайскую столицу.

Поскольку государственный долг Венгрии составляет рекордные 140 миллиардов евро (73,5% ВВП) и дефицит бюджета в 6,7% ВВП, Будапешт отчаянно нуждается в деньгах, пишет издание. Однако он до сих пор ожидает замороженных миллиардов евро средств ЕС.

Как сообщал OBOZ.UA, глава МИД Венгрии Петер Сийярто возмутился решением Украины прекратить транзит российской нефти "Лукойла" в Венгрию. Он заявил, что это "непонятное и неприемлемое" решение.

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