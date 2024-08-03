Венгрия попала в очередной скандал в ЕС: чтобы вернуть российскую нефть, Хорватию назвали "ненадежной страной"

Венгрия в ответ на предложение Еврокомиссии воспользоваться транзитом нефти из Хорватии заявила, что эта страна "не является надежной для транзита". Необходимость искать альтернативу возникла после того, как Украина ввела санкции против российского "Лукойла" и прекратила транзит их нефти.

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Венгрия и Словакия попросили Еврокомиссию стать посредником в процедуре консультаций с Украиной, заявил министр иностранных дел Венгрии. Их цель: решить проблему поставок нефти.

Но они отклоняют предложение Европейской комиссии использовать свободные мощности на трубопроводе JANAF в Хорватии для поставок в обе страны не покупаемой в России нефти. "Хорватия просто не является надежной страной для транзита", – заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто.

"Это политически глубоко оскорбительное заявление, которого мы не ожидали от представителя страны, на недоброжелательные шаги которого мы долго отвечали чрезвычайной сдержанностью и умеренностью", – заявил министр иностранных дел Хорватии Гордан Грлич Радман.

Словакия уже получает часть нефти из-за JANAF. "Но за какую цену? Какая емкость? Этого сегодня никто не знает", – заявил министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар. Словакия хочет, чтобы Комиссия вынудила Украину полностью восстановить потоки из России.

После вторжения России в 2022 году Европейский Союз запретил импорт нефти в свои государства-члены, пытаясь отказаться от российского ископаемого топлива, но предоставил исключение Венгрии, Словакии и Чехии для поиска альтернативных маршрутов и поставок.

Венгрия также пожаловалась, что Хорватия не смогла инвестировать в развитие мощностей и никогда не доказывала цифру, которую она предоставила для максимальной транзитной мощности своего трубопровода.

В Janaf заявили, что могут транспортировать 1,2 миллиона тонн сырой нефти ежемесячно. "Janaf готова как технически, так и организационно обеспечить центральноевропейские НПЗ достаточным количеством нефти для работы на полную мощность. Поэтому мы надеемся, что мы найдем удовлетворительное решение по продолжению долгосрочного партнерства путем открытых переговоров и сотрудничества", - говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, ЕС и Британия готовятся ужесточить проверки по нефтяному флоту России. В результате корабли т. н. теневого флота, то есть участвующие в продаже российской нефти в обход ценового потолка, могут оказаться под санкциями.

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