Вечером будут отключения: Украина вывела импорт электроэнергии на максимум, где уже нет света

В Украине большую часть суток наблюдается дефицит электроэнергии. В связи с этим с 17:00 до 24:00 для промышленности по всей стране введут ограничения. При этом на 13 мая уже запланирован рекордный объем импорта из пяти стран Европы. На утро были обесточены 412 населенных пунктов: из-за боевых действий – в Донецкой, Харьковской, Херсонской областях, по техническим причинам – в Сумской области.

Как сообщили в "Укрэнерго", в течение суток импорт тока осуществляется из Румынии, Словакии, Польши, Венгрии, Молдовы. Общий объем импорта – 19 484 МВт*ч с максимальной мощностью в отдельные часы до 1 475 МВт.

"Диспетчерский центр "Укрэнерго" прогнозирует применение графиков ограничения мощности для промышленных потребителей с 17:00 до 24:00. Ограничение потребления – это необходимая мера по сохранению стабильности энергосистемы после уже пятой в этом году прицельной ракетной атаки врага по электростанциям", – объяснили энергетики.

Также, как уточняют в Министерстве энергетики, в дневные часы 12 мая Украина получала излишки электроэнергии из энергосистемы из Польши. А 13 мая по запросу Украины уже осуществлялась аварийная поставка электроэнергии из Польши, Румынии и Словакии.

"Привлечение аварийной помощи предполагается и в часы вечернего максимума потребления электроэнергии. Также из-за нехватки электроэнергии в вечерние часы возможны ограничения потребления для промышленных потребителей", – отметили в ведомстве.

Кроме того, по данным Минэнерго, за прошедшие сутки в Харьковской области в результате вражеских обстрелов были повреждены газопроводы и отключены от газоснабжения 432 абонента. В Донецкой области из-за боевых действий прекращено газоснабжение 97 потребителям, в Сумской области – 21 потребителю.

Также сотрудники полиции получили информацию о заминировании одного из энергообъектов. В ходе проверки подозрительных предметов не обнаружено.

Украинцев призывают снизить использование энергоемких приборов в пиковое время. Особенно вечером с 17:00 до 22:00.

Промышленность же просят провести просмотр производственных процессов уменьшения нагрузки на энергосистему. А также "максимально привлекать импорт для гарантированного избегания отключений и усиления устойчивости энергосистемы".

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в связи с атаками на энергетическую инфраструктуру, повлекшие потерю более 8 гигаватт энергетических мощностей, рассматривается возможность повышения тарифов на электроэнергию в Украине. Планируется повышение с уровня 2,64 до 3,5-4 гривен за киловатт-час с целью подготовки к следующему отопительному сезону.

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