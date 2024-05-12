Тариф на свет могут повысить: сколько будет стоить 1 кВт*ч

В связи с атаками на энергетическую инфраструктуру, повлекшие потерю более 8 гигаватт энергетических мощностей, рассматривается возможность повышения тарифов на электроэнергию в Украине. Планируется повышение с уровня 2,64 до 3,5-4 гривен за киловатт-час с целью подготовки к следующему отопительному сезону.

Об этом заявила заместитель министра энергетики Светлана Гринчук в эфире телемарафона. "Решение по повышению тарифов пока не принято, но, будем откровенными, обсуждения ведутся, ведутся расчеты, потому что мы должны осознавать то, что начиная с 22-го марта россияне массированно атакуют и очень прицельно наши энергетические объекты, и на сегодняшний день уже потеряно более 8 гигаватт и это огромный объем генерирующих мощностей", – заявила она.

Отмечается, что содержание энергетической системы в стабильной работе крайне сложной задачей. Возрастающие требования к безопасности и эффективности подвергают сомнению способность системы работать без перебоев.

Несмотря на сложности, связанные с повышением тарифов на электроэнергию, этот шаг необходим для подготовки к следующему отопительному сезону. Планируется рассмотрение возможности повышения цены на электроэнергию для населения с 2,64 до 3,5-4 грн/кВт-ч. Это решение необходимо для обеспечения устойчивого функционирования энергетической системы.

Также в связи со сложной ситуацией в энергетике Кабинет министров рассматривает возможность введения аварийных отключений света для бытовых потребителей в случае дефицита электроэнергии. Это меры, которые уже предприняты для бизнеса и могут расшириться и на бытовых потребителей в случае обострения ситуации.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине потребности потребителей в электроэнергии покрываются собственной генерацией, коммерческим импортом и аварийной помощью из энергосистем Польши, Румынии и Словакии. Суммарный объем экстренной поставки составил менее 1% от суточного потребления электроэнергии.

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