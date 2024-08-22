Важно для переговоров о вступлении в ЕС: таможенное законодательство Украины приблизили к стандартам Евросоюза

Народные депутаты поддержали во втором чтении законопроект по имплементации ряда положений Таможенного кодекса Европейского Союза (№10411). За – 293 голоса. Принятие этого документа приближает Украину к полному применению таможенного законодательства ЕС, а также крайне важно для страны в свете переговоров о вступлении в Европейский Союз.

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Как рассказал глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев ("Слуга народа"), законопроект предусматривает имплементацию в таможенное законодательство Украины:

концепции таможенного представительства, "похожей на существующую в странах ЕС";

европейского подхода по обобщению положений по таможенным режимам.

"Кроме того, проектом предлагается привести положения ТКУ (Таможенный Кодекс Украины. – Ред.) по доставке, предъявлению товаров, а также их временному хранению под таможенным контролем в соответствие с Регламентами ЕС, а также усовершенствовать критерии предоставления авторизаций на применение упрощений", – объяснил нардеп.

В свою очередь, в Министерстве финансов подчеркнули: принятие этого законопроекта крайне важно для Украины во время переговоров о вступлении в Европейский Союз. А предложенные изменения вступят в силу через 6 месяцев после официального опубликования закона.

Впрочем, отмечается, отдельные положения вступят в силу со дня, следующего за днем ​​опубликования закона. В частности:

преимущества для АЭО (авторизованных экономических операторов) в первоочередном прибытии и пересечении границы;

исключение для всех предприятий из сроков доставки в границу времени пребывания грузов в электронной очереди.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее нардные депутаты не поддержали постановления, блокировавшие подписание главой парламента и президентом законопроекта о повышении акцизного налога на топливо. Таким образом, ожидается, новые акцизы вступят в силу с началом осени.

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