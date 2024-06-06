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Украина "проела" $3 млрд из валютных резервов: на что потратили

Ксения Капустинская
Mакроэкономика
2 минуты
1,1 т.
Золотовалютные резервы снизились

Международные (золотовалютные) резервы (ЗВР) Украины за май-2024 снизились на 7,9%, с 42,4 до 39 млрд долл. Больше всего средств за последний месяц ушло на выплату долгов и поддержку гривни.

Падение продолжается второй месяц подряд после достижения исторического рекорда в 43,76 млрд по итогам марта, свидетельствуют данные Национального банка Украины (НБУ). Как объяснили в регуляторе, падение произошло по двум основным причинам. Так, валюту потратили на:

  • интервенции НБУ для обеспечения курсовой устойчивости;
  • долговые выплаты Украины в иностранной валюте.
ЗВР Украины с 2022 года

"Как и ожидалось, международные резервы снизились на 3 млрд долл., или 7,9%. Сейчас они составляют 39 млрд долл., что более чем достаточно. Кстати, напомню, что за май мы как раз 3 млрд долл. и продали. Поэтому все логично, так как почти не было международной финансовой помощи в прошлом месяце", – объяснил ситуацию первый замглавы комитета Верховной Рады по вопросам налогов Ярослав Железняк ("Голос").

Нынешний объем резервов покрывает финансирование 5,1 месяца будущего экспорта. "Нормой", по международным стандартам, считаются 2-3 месяца.

ЗВР Украины в мае-2024: что повлияло

  • Валютные поступления на счета правительства в НБУ за месяц составили 143,1 млн долл. При этом на обслуживание долгов Украина потратила 412,3 млн долл., кроме того еще 240,8 млн долл. было выплачено Международному валютному фонду (МВФ).
  • Операции НБУ на межбанке. Нацбанк продал 3,08 млрд, а выкупил лишь 11,1 млн долл. Чистая продажа валюты составила более 3,07 млрд долл. "Это связано с ростом спроса на валютном рынке, прежде всего на фоне активизации расходов правительства благодаря налаживанию ритмичности поступления внешней помощи в марте-апреле", – объяснили в НБУ.
  • Курс валют. Оценка стоимости финансовых инструментов увеличилась на 216,1 млн долл.

Золотовалютные резервы страны используются для международных расчетов и платежей (в том числе по госдолгу) и покрытия дефицита платежного баланса. Кроме того, они нужны для стабилизации курса гривни – чтобы в случае необходимости Нацбанк мог продать инвалюту на межбанковском рынке и таким образом компенсировать ее дефицит.

Как сообщал OBOZ.UA, Украина не пополняла свой золотой запас на мировом рынке три года. Тем временем центробанки по всему миру скупают золото.

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