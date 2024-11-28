В украинских обменниках существенно переписали курс: сколько теперь стоит доллар

В украинских обменниках заметно подорожал доллар. В полдень 28 ноября они определили его курс на среднем уровне 41,56/41,95 грн (покупка/продажа), что на на 13 коп. выше как в покупке, так и в продаже, чем днем ранее.

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Вырос курс и в банках. Там его определили в средние 41,4/41,9 грн (покупка/продажа). Что на 5 коп. выше в покупке и на 10 коп. в продаже.

В целом же крупные банки продают доллар по 41,8-41,9 грн. Так:

ПриватБанк – 41,85 грн;

ПУМБ – 41,9 грн;

Райффайзен Банк – 41,85 грн;

Укрсиббанк – 41,95 грн;

OTP Bank – 41,8 грн.

Покупают же они его по 41,25-41,4 грн. В частности:

Приватбанк – 41,25 грн;

ПУМБ – 41,4 грн;

Райффайзен Банк – 41,3 грн;

Укрсиббанк – 41,35 грн;

OTP Bank – 41,4 грн.

Следует понимать, что приведенные значения могут отличаться от фактического курса в банках. Ведь там могут выставлять дополнительную комиссию.

Стоит ли скупать доллары

В то же время, рассказал старший экономист Центра экономической стратегии Юрий Гайдай, Нацбанк заинтересован в том, чтобы гривневые депозиты и облигации оставались привлекательными для населения, то есть чтобы их доходность перекрывала годовую девальвацию гривни. А потому украинцы, которые просто скупают иностранную валюту, в т. ч. доллары, и хранят ее дома вместо покупки облигаций внутренних государственных займов (ОВГЗ) или открытия депозита, теряют стоимость этих средств.

Он объяснил: хранение наличности подвергает деньги и другим рискам, из-за чего владелец может остаться совсем без средств. Речь идет, в частности:

о краже;

пожаре и т.д.

"Я не понимаю, почему украинцы все еще покупают валюту и просто хранят ее дома сверх суммы "заначки на форс-мажор". Таким образом они теряют стоимость этих средств из-за инфляции, подвергаются дополнительным рискам, таким как кражи, пожары, обстрелы и т.п.", – сказал Гайдай.

Он подчеркнул: купить ОВГЗ "должно быть не менее привлекательным вариантом", чем купить евро или доллары и "засунуть их под подушку". Также выгоду, по его словам, можно получить, если "положить деньги на депозит".

Кроме того, отметил Гайдай, сейчас "хорошее время и для бизнес-инвестиций". Ведь в отдельных отраслях можно рассчитывать на большую прибыльность, чем от консервативных депозитов или ОВГЗ.

А вот в недвижимость инвестировать эксперт не советует. Причина – неоправданно большие риски.

"Во что бы я не вкладывался сейчас точно, так это в дополнительные бетонометры для получения дохода. Уровень риска и неопределенности слишком высок при нынешней доходности", – отметил он.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, Национальный банк обновил официальный курс доллара на 28 ноября до 41,6 грн. Который сразу на 10 коп. выше прошлого, а также рекордный в истории Украины. При этом рекорд курс обновляет уже второй день подряд.

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