В украинских обменниках существенно переписали курс доллара: сколько теперь стоит валюта

В украинских обменниках ощутимо изменили курс доллара. В полдень 24 июня они определили его в средние 41,36/41,9 грн (покупка/продажа), что на 15 коп. выше в покупке, но на 3 коп. ниже в продаже, чем днем ранее.

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Произошли изменения и в банках – однако менее заметно. Там стоимость валюты выставили на среднем уровне 41,58/42,15 грн (покупка/продажа). Что на 3 коп. выше в покупке.

В целом, крупные финучреждения продают доллар по 41,98-42,3 грн. Так:

ПриватБанк – 42,05 грн;

Райффайзен Банк – 41,98 грн;

ПУМБ – 42,3 грн;

Сенс Банк – 42,15 грн;

Универсал Банк – 42,1 грн;

Укрсиббанк – 42,2 грн;

Таскомбанк – 42,15 грн;

абанк – 42,3 грн;

Прокредит Банк – 42,15 грн.

Покупают же они валюту по 41,1-41,71 грн. В частности:

ПриватБанк – 41,45 грн;

Райффайзен Банк – 41,71 грн;

ПУМБ – 41,7 грн;

Сенс Банк – 41,7 грн;

Универсал Банк – 41,1 грн;

Укрсиббанк – 41,6 грн;

Таскомбанк – 41,6 грн;

абанк – 41,5 грн;

Прокредит Банк – 41,58 грн.

Следует понимать, что приведенные значения могут отличаться от фактического курса в банках. Ведь там могут выставлять дополнительную комиссию.

Банки готовятся существенно менять курс доллара

В то же время, рассказал финансовый эксперт Алексей Козырев, в ближайшие дни в украинских банках ожидается заметное изменение курса наличного доллара. По прогнозам, до конца текущей рабочей недели (27 июня) он будет находиться в пределах от 41,2 до 42,6 грн. То есть не исключается снижение курса в покупке при росте в продаже.

В обменниках же, по его словам, курс будет находиться в пределах от 41,4 до 42,5 грн. Таким образом, ожидается рост стоимости валюты как в покупке, так и в продаже.

В целом же, отметил аналитик, период по 27 июня будет проходить на украинском валютном рынке "достаточно динамично". При этом все текущие валютные перекосы межбанка придется закрывать Нацбанку – "с помощью постоянных интервенций по продаже доллара".

В частности, объяснил он, дело в том, что с середины прошлой недели (16-20 июня) на украинском межбанке начал расти курс доллара – что спровоцировало увеличение спроса на валюту со стороны торгующих энергоносителями компаний. При этом объемы валютной выручки, поступающей от экспортеров, начали снижаться – из-за отмены Евросоюзом "торгового безвиза" для Украины.

"То есть предложение валюты ситуативно снижается, а спрос на нее стабильно высок и будет расти дальше. Поэтому на этой неделе Нацбанку придется постоянно присутствовать на торгах и закрывать дефицит валюты на межбанке", – объяснил Козырев.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время украинцы теряют интерес к доллару – а вот к евро тот растет. Тем не менее в финансовых кругах считают, что делать ставку только на евро и его постоянное укрепление по отношению к другим ведущим мировым валютам все же не стоит. А потому там советуют в ближайшее время денежную часть сбережений держать в разных валютах – в частности, в гривне, долларе и евро.

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