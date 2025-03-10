В украинских обменниках собираются ощутимо менять стоимость доллара: какой прогнозируется курс

В ближайшие дни в украинских обменниках ожидается заметное изменение курса доллара. По прогнозам, до конца текущей рабочей недели (14 марта) он будет находиться в пределах от 41 до 41,7 грн. Вечером же 10 марта обменные пункты покупают валюту по 40,92 грн, а продают по 41,39 грн. То есть не исключается рост курса как в покупке, так и в продаже.

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Такие же процессы ожидаются и в банках. Как рассказал финансовый аналитик Алексей Козырев, стоимость валюты в них будет находиться в пределах от 40,85 до 41,85 грн. Вечером же 10 марта банки:

покупают доллар в среднем по 41,05 грн;

продают по 41,6 грн.

В целом, отметил эксперт, за прошлую неделю (3-9 марта) на межбанке курс доллара при продаже просел на 38 копеек – что является позитивным моментом для гривни. Однако говорить о том, что в ближайшие дни ничто не будет влиять на нацвалюту нельзя – на нее будут оказывать давление:

геополитические

экономические

военные факторы.

"Кроме того, начнется постепенная перестройка банков по работе с гривневыми средствами населения и бизнеса. В первую очередь банкам придется корректировать свои ресурсные планы и процентную политику. Это будет ответом на решение Нацбанка о повышении учетной ставки с 14,5% до 15,5% годовых, платы по депозитным сертификатам "овернайт" – до 15,5% годовых и по 3-месячным — до 18% годовых (с перспективой ее увеличения до 19% годовых с 4 апреля)", – отметил Козырев.

В то же время, отметил он, сейчас украинцы держат на счетах в банках около 1,3 трлн. грн. (в эквиваленте). Бизнес – примерно столько же. Следовательно, отток даже части этих сумм на валютный рынок "чрезвычайно опасен для стабильности курса нацвалюты".

"Поэтому НБУ своими решениями дает финучреждениям возможность стерилизовать значительные суммы "горячих" денег. Чтобы устранить угрозу сильной девальвации", – резюмировал Козырев.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в начале марта в Украине сложились благоприятные условия для покупки доллара. Дело в том, что в феврале гривна усилила тренд по укреплению к американской валюте – и этот процесс продолжается до сих пор.

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