В украинских обменниках покупают доллар по новому курсу: сколько теперь стоит валюта

За выходные в украинских обменниках изменили курс доллара – причем разнонаправленно. В полдень понедельника 15 сентября они выставили его на среднем уровне 40,9/41,39 грн (покупка/продажа), что на 3 коп. выше в покупке, но на 2 коп. ниже в продаже, чем было вечером пятницы 12 сентября.

Видео дня

Переписали стоимость наличной американской валюты и в банках. Там ее курс определили в средние 41,05/41,53 грн (покупка/продажа), что:

на 5 коп. ниже в покупке;

на 2 коп. выше в продаже.

В целом же, согласно мониторингу "Минфина", крупные учреждения продают валюту по 41,4-41,7 грн. В частности:

ПриватБанк – 41,45 грн;

Райффайзен Банк – 41,4 грн;

ПУМБ – 41,7 грн;

Сенс Банк – 41,5 грн;

Укрсиббанк – 41,55 грн;

ТАСкомбанк – 41,53 грн;

Абанк – 41,7 грн;

Прокредит Банк – 41,55 грн.

Покупают же они ее по 40,85-41,11 грн. Так:

ПриватБанк – 40,85 грн;

Райффайзен Банк – 41,11 грн;

ПУМБ – 41,1 грн;

Сенс Банк – 41,1 грн;

Укрсиббанк – 41 грн;

ТАСкомбанк – 41 грн;

Абанк – 41,1 грн;

Прокредит Банк – 41 грн.

Следует понимать, что приведенные значения могут отличаться от фактического курса в банках. Ведь там могут выставлять дополнительную комиссию.

На ближайшие полгода курс защищен

В то же время, рассказал ранее OBOZ.UA экономист, бывший советник президента Украины Олег Устенко, на ближайшие полгода курс защищен. Однако только за счет золотовалютных резервов.

Он объяснил: сейчас размер золотовалютных резервов составляет более 40 млрд долларов. И при таких условиях "было бы трудно даже представить, что может произойти существенное изменение курса".

"А можем ли мы быть уверенными, что ЗВР будут пополняться так, как раньше? По моему мнению, да. А потому у Национального банка будет возможность поддерживать курс на сегодняшнем уровне", – отметил экономист.

Впрочем, признал он, если перебои в финансовой помощи партнеров Украине все же, возникнут, ситуация может измениться.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, украинские банки и обменники могут не принимать некоторые купюры иностранных валют – в т.ч., доллары. Причем, на "законных" основаниях – ведь действующие правила позволяют отказываться от приема испорченных купюр.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!