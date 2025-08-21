В украинских обменниках покупают доллар по новому курсу: сколько теперь стоит валюта

В украинских обменниках существенно вырос курс доллар. В полдень 21 августа они определили его в средние 41,3/41,6 грн (покупка/продажа), что сразу на 34 коп. выше в покупке и 4 коп. в продаже, чем днем ранее.

Видео дня

Произошли изменения и в банках – однако менее заметные. Там стоимость валюты выставили на среднем уровне 41,12/41,6 грн (покупка/продажа). Это:

на 1 коп. ниже в покупке;

на 3 коп. в продаже.

В целом же, крупные учреждения продают валюту по 41,49- 41,7 грн. Так:

ПриватБанк – 41,5 грн;

Райффайзен Банк – 41,49 грн;

ПУМБ – 41,7 грн;

Сенс Банк – 41,59 грн;

Укрсиббанк – 41,65 грн;

Таскомбанк – 41,65 грн;

абанк – 41,7 грн;

Прокредит Банк – 41,65 грн.

Покупают же они ее по 40,9-41,12 грн. В частности:

ПриватБанк – 40,9 грн;

Райффайзен Банк – 41,12 грн;

ПУМБ – 41,1 грн;

Сенс Банк – 41,15 грн;

Укрсиббанк – 41,05 грн;

Таскомбанк – 41 грн;

абанк – 41,1 грн;

Прокредит Банк – 41,05 грн.

Следует понимать, что приведенные значения могут отличаться от фактического курса в банках. Ведь там могут выставлять дополнительную комиссию.

В Украине ожидается ощутимое изменение курса доллара

В то же время, в экспертной среде ожидают заметный рост официального курса доллара. Как рассказала член наблюдательного совета Центра экономических стратегий (ЦЭС) Елена Билан, до конца 2025 года он может достичь 43,5 грн/доллар, тогда как на 21 августа Нацбанк обновил курс до 41,38 грн/доллар.

Дело в том, объяснила она, что "у Национального банка больше возможностей маневрировать и больше возможностей удерживать курс более или менее стабильным". Соответственно, отметила она, до конца года существенных изменений по доллару может и не произойти.

"Прогноз на конец этого года – 43,5 грн/доллар. Но может быть и ниже", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, украинцы могут провести т.н. "обратный обмен валюты" – т.е. сдать только что полученную валюту (к примеру, доллары) и получить назад свои деньги. Это предусмотрено правилами Нацбанка. Впрочем, время для такого обмена строго ограничено – провести его можно только в течение 15 минут после совершения операции.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!