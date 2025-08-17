Украинцы могут отменить обмен долларов: как получить свои деньги назад

Украинцы могут провести т.н. "обратный обмен валюты" – т.е. сдать только что полученную валюту (к примеру, доллары) и получить назад свои деньги. Это предусмотрено правилами Нацбанка. Впрочем, время для такого обмена строго ограничено – провести его можно только в течение 15 минут после совершения операции.

Видео дня

Об этом сообщили в НБУ. Там отметили: для проведения обратного обмена необходимо предоставить документ, подтверждающий право на это. Им может быть:

квитанция;

​​расчетный документ.

"Вы можете провести обратную валютно-обменную операцию в течение 15 минут после обмена. Но только если у вас есть квитанция или расчетный документ. Это предусмотрено Постановлением правления НБУ №2 "Об утверждении Положения об осуществлении операций с валютными ценностями", – говорится в сообщении.

Как не наткнуться на поддельные доллары при обмене

В свою очередь, в Нацбанке призывают украинцев быть внимательными во время обмена валюты – прежде всего при покупке. Ведь поддельные банкноты изымаются без возмещения их стоимости. То есть даже если фальшивку удастся обнаружить и сдать, например, правоохранителям, то деньги, потраченные на покупку такой валюты, никто уже не вернет.

"Во избежание случаев получения подделок иностранной валюты Национальный банк советует никогда не осуществлять валютно-обменные операции "на руках", через интернет и тому подобное. Для этого следует обращаться исключительно в лицензированные Национальным банком пункты обмена валюты банков или небанковские финансовые учреждения", – подчеркнули в регуляторе.

Как сообщал OBOZ.UA, вместе с тем, в ближайшее время Украина не будет отказываться от гривни ради перехода на евро. В частности, в Нацбанке подчеркивают: это очень далекая перспектива. Ведь только оценка готовности и необходимости такого перехода будет осуществляться через 10-15 лет – даже несмотря на потенциальное изменение курсообразующей валюты с доллара на евро.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!