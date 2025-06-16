В украинских обменниках "отменили" старый курс доллара: сколько теперь стоит валюта

За выходные в украинских обменниках подешевел доллар. В полдень понедельника, 16 июня, они определили его курс в средние 40,93/41,5 грн (покупка/продажа). Это на 14 коп. ниже в покупке и на 5 коп. ниже в продаже, чем было вечером пятницы, 13 июня.

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Изменили стоимость наличного доллара и в банках. Там его выставили на среднем уровне 41,15/41,7 грн. Это на 3 коп. ниже в покупке.

В целом крупные учреждения продают доллар по 41,65-41,8 грн. Так:

ПриватБанк – 41,65 грн;

Райффайзен Банк – 41,64 грн;

ПУМБ – 41,8 грн;

Сенс Банк – 41,7 грн;

Универсал Банк – 41,75 грн;

Укрсиббанк – 41,7 грн;

Таскомбанк – 41,8 грн;

абанк – 41,8 грн;

Прокредит Банк – 41,65 грн.

Покупают они валюту по 40,75-41,35 грн. В частности:

ПриватБанк – 41,05 грн;

Райффайзен Банк – 41,35 грн;

ПУМБ – 41,2 грн;

Сенс Банк – 41,25 грн;

Универсал Банк – 40,75 грн;

Укрсиббанк – 41,15 грн;

Таскомбанк – 41,15 грн;

абанк – 41,1 грн;

Прокредит Банк – 41,1 грн.

Следует понимать, что приведенные значения могут отличаться от фактического курса в банках. Ведь там могут выставлять дополнительную комиссию.

Что будет с долларом в обменниках в ближайшие дни

В свою очередь, директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Тарас Лесовой спрогнозировал для OBOZ.UA, что на текущей неделе (16-22 июня) стоимость доллара в банках и обменниках будет находиться в пределах 41,6-41,8 грн. Таким образом, не исключается рост курса как в покупке, так и в продаже.

"Нас ожидает еще одна неделя относительного покоя. Курсовые изменения будут частыми – наблюдаемыми с начала действия режима управляемой гибкости, – однако эти изменения не будут вести к глобальным курсовым преобразованиям", – отметил банкир.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время украинцы теряют интерес к доллару – а вот к евро тот растет. Тем не менее в финансовых кругах считают, что делать ставку только на евро и его постоянное укрепление по отношению к другим ведущим мировым валютам все же не стоит. А потому там советуют в ближайшее время денежную часть сбережений держать в разных валютах – в частности, в гривне, долларе и евро.

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