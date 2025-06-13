Следует готовиться к новому курсу доллара: украинцам рассказали, что будет с валютой в обменниках в ближайшие дни

В украинских обменниках ожидается заметное изменение курса доллара. По прогнозу, на следующей неделе (16-22 июня) стоимость валюты в них будет находиться в пределах 41,6-41,8 грн. В то же время вечером 13 июня там покупают ее в среднем по 41,07 грн, а продают по 41,55 грн. Таким образом, не исключается рост курса как в покупке, так и в продаже.

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Такие же процессы ожидаются в банках. Как спрогнозировал для OBOZ.UA директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Тарас Лесовой, там курс будет находиться в тех же пределах, что и в обменниках – 41,6-41,8 грн.

Вечером же 13 июня они покупают доллар в среднем по 41,18 грн. А продают по 41,7 грн.

"Нас ожидает еще одна неделя относительного покоя. Курсовые изменения будут частыми – наблюдаемыми с начала действия режима управляемой гибкости, – однако эти изменения не будут вести к глобальным курсовым преобразованиям", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: в целом, на следующей неделе на валютном рынке будет сохраняться относительный паритет между покупателями и продавцами американского доллара. В частности, разница между спросом и предложением не превысит 5-7%. Что, по словам

"Следовательно, можно прогнозировать, что на рынке сохранятся стабильные курсовые показатели. Которые не будут выбиваться за пределы коридоров официального курса 41,6-41,9 грн/доллар", – резюмировал банкир.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время финансисты не советуют украинцам хранить сбережения в долларах. Дело в том, что, по их словам, только в 2025 году 100 долларов "под матрасом" или на текущем счете потеряли более 3% стоимости в годовом измерении. А для того, чтобы эта валюта потенциально начала приносить доход, ее курс должен существенно вырасти.

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