В украинских обменниках "отказались" от старого курса: сколько теперь стоит доллар

Украинские обменники заметно переписали курс доллара. В полдень 29 июля они определили его в средние 41,17/41,81 грн (покупка/продажа), что на 11 коп. ниже в покупке и на 4 коп. в продаже, чем днем ранее.

Видео дня

Произошли изменения и в банках – однако менее заметно. Там стоимость наличной валюты определили в средние 41,48/41,95 грн (покупка/продажа), что на 3 коп. выше в покупке. В продаже же курс остался на прежнем уровне.

В целом, крупные учреждения продают валюту по 41,86-42,1 грн. Так:

ПриватБанк – 41,9 грн;

Райффайзен Банк – 41,86 грн;

ПУМБ – 42,1 грн;

Сенс Банк – 41,95 грн;

Укрсиббанк – 41,99 грн;

Таскомбанк – 42,1 грн;

абанк – 42,1 грн;

Прокредит Банк – 41,98 грн.

Покупают же ее по 41,3-41,6 грн. В частности:

ПриватБанк – 41,3 грн;

Райффайзен Банк – 41,6 грн;

ПУМБ – 41,5 грн;

Сенс Банк – 41,55 грн;

Укрсиббанк – 41,4 грн;

Таскомбанк – 41,4 грн;

абанк – 41,4 грн;

Прокредит Банк – 41,45 грн.

Следует понимать, что приведенные значения могут отличаться от фактического курса в банках. Ведь там могут выставлять дополнительную комиссию.

В Украине ожидается ощутимое изменение курса доллара

В то же время, в Украине ожидается заметный рост официального курса доллара. В экспертных кругах прогнозируют: в августе он будет находится в пределах 41,8-42,4 грн. В то же время, Нацбанк обновил его на 29 июля до 41,8 грн – что на 2 коп. превышает предыдущий курс. Т.е., в нижний "прогнозный предел" доллар уже зашел.

В целом же, рассказала OBOZ.UA руководитель аналитического департамента "Финансового пульса" Диляра Мустафаева, на курс доллара в следующем месяце будут влиять несколько факторов. Среди них:

Политика Нацбанка.

"НБУ будет сохранять режим управляемой гибкости, корректируя рынок валютными интервенциями. Основные инструменты, используемые регулятором, хорошо знакомы: это мониторинг инфляции, изменения в спросе на валюту, ситуация на внешних рынках и уровень международных резервов", – объяснила Мустафаева.

Финансовая помощь от партнеров.

Ситуация с экспортом.

Сезонные и экономические факторы.

"Август – это активная фаза жатвы. Продавцы агропродукции будут выводить валюту для закупки горючего и техники, что может краткосрочно увеличить предложение доллара на рынке. Впрочем, приближение отопительного сезона и закупка энергоресурсов фактически уравновесит этот излишек", – отметила эксперт.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время обменники не имеют права менять курс доллара в зависимости от года выпуска – банкноты, к примеру, и 1996-го, и 2013 года должны принимать по одинаковой стоимости. Если же обменник использует разные курсы, то действует вопреки законодательству. За что должен быть наказан.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!