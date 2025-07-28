В Украине ожидается ощутимое изменение курса доллара: к чему готовиться

В Украине ожидается заметный рост официального курса доллара. В экспертных кругах прогнозируют: в августе он будет находится в пределах 41,8-42,4 грн. В то же время, Нацбанк обновил его на 29 июля до 41,8 грн – что на 2 коп. превышает текущий курс. Т.е., в нижний "прогнозный предел" доллар уже зашел.

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Об общей ситуации на рынке OBOZ.UA рассказала руководитель аналитического департамента "Финансового пульса" Диляра Мустафаева. Она отметила: в целом на курс доллара в следующем месяце будут влиять несколько факторов. Среди них:

Политика Нацбанка.

"НБУ будет сохранять режим управляемой гибкости, корректируя рынок валютными интервенциями. Основные инструменты, используемые регулятором, хорошо знакомы: это мониторинг инфляции, изменения в спросе на валюту, ситуация на внешних рынках и уровень международных резервов", – объяснила Мустафаева.

При этом она подчеркнула: если не будет новых внешних шоков, колебания курса купли/продажи будут оставаться умеренными. А спред (разница между курсами продаж и покупки) между межбанком и наличным сегментом – узким.

Финансовая помощь от партнеров.

Дело, отмечается, в том, что "стабильность госбюджета напрямую зависит от внешней поддержки". Также это косвенно влияет и на валютный рынок – ведь от темпов поступлений зависит объем резервов, а значит, и возможности Нацбанка вмешиваться в ситуацию.

Сезонные и экономические факторы.

"Август – это активная фаза жатвы. Продавцы агропродукции будут выводить валюту для закупки горючего и техники, что может краткосрочно увеличить предложение доллара на рынке. Впрочем, приближение отопительного сезона и закупка энергоресурсов фактически уравновесит этот излишек", – объяснила Мустафаева.

Ситуация с экспортом.

По словам эксперта, ключевым риском является сокращение экспорта в Евросоюз. Ведь по новым условиям сотрудничества, объемы вывоза агропродукции могут снизиться до 80% по сравнению с уровнями 2022-2024 годов.

"Следовательно, Украине критически важно расширять присутствие на других рынках и наращивать валютную выручку. Уменьшение доходов от экспорта без соответствующей компенсации из-за расширения рынков сбыта может оказать дополнительное давление на курс", – резюмировала она.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время в целом в экспертной среде советуют украинцам инвестировать в валюту лишь до 30% сбережений. При этом 50% этих средств, отмечается, стоит вложить в гривневые инструменты с фиксированной доходностью.

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