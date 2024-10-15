В украинских обменниках ощутимо переписали стоимость доллара: по какому курсу теперь принимают валюту

В украинских обменниках существенно переписали курс доллара – особенно, в покупке. В полдень 15 октября там определили стоимость валюты в средние 41/41,55 грн (покупка/продажа), что на 26 коп. дешевле в покупке и на 4 коп. в продаже, чем днем ранее.

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Банки же выставили стоимость наличной американской валюты на среднем уровне 41,05/41,5 грн (покупка/продажа). Что полностью соответствует курсу предыдущего дня.

В целом же крупные учреждения покупают валюту по 40,85-41 грн. В частности:

Приватбанк – 40,85 грн;

Укрэксимбанк – 40,9 грн;

ПУМБ – 41 грн;

Райффайзен Банк – 40,9 грн;

Сенс Банк – 41,1 грн;

УкрСиббанк – 40,95 грн;

Универсал Банк – 40,45 грн;

Креди Агриколь Банк – 41 грн.

Продают же они ее по 41,42-41,5 грн. Так:

Приватбанк – 41,45 грн;

Укрэксимбанк – 41,5 грн;

ПУМБ – 41,5 грн;

Райффайзен Банк – 41,42 грн;

Сенс Банк – 41,49 грн;

Укрсиббанк – 41,5 грн;

Универсал Банк – 41,45 грн;

Креди Агриколь Банк – 41,44 грн.

Следует понимать, что приведенные цены могут отличаться от фактического курса в банках. Ведь там могут выставлять дополнительную комиссию.

Обменники готовятся ощутимо переписывать курс доллара

В свою очередь, финансовый аналитик Алексей Козырев ожидает, что на текущей рабочей неделе (заканчивается 18 октября) стоимость американской валюты в обменниках будет находиться в пределах от 41,1 до 41,65 грн. Т.е., прогнозируется заметный рост курса как в покупке, так и в продаже.

Такая же ситуация прогнозируется и в банках. Так, сообщил аналитик, на текущей рабочей неделе курс доллара в них будет находиться в пределах от 40,8 до 41,7 грн.

В целом же, оценивая состояние валютного рынка, аналитик отметил: спрос на доллар ежедневно превышает предложение. Поэтому "основные продажи американской валюты – это продажа самого Нацбанка".

Соответственно, подчеркнул он, стоит регулятору несколько раз замедлить выход на рынок или "не заливать" на межбанк несколько дней всей необходимой импортерам суммы, "курс начинает быстро расти".

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, по словам Козырева, вкладывание средств в разные активы может помочь защитить сбережения и даже заработать на них. К примеру, инвестировать можно в иностранную валюту – доллары, евро и пр. А также гривневые инструменты – ОВГЗ (облигации внутреннего государственного займа), депозиты.

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