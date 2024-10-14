Обменники готовятся ощутимо переписывать курс доллара: чего ожидать украинцам в ближайшие дни

В украинских обменниках ожидается заметное изменение курса доллара. По прогнозам, на текущей рабочей неделе (заканчивается 18 октября) стоимость американской валюты в них будет находиться в пределах от 41,1 до 41,65 грн. Вечером же 14 октября те покупают валюту в среднем по 41,08 грн, а продают по 41,46 грн. Таким образом, не исключается рост стоимости доллара как в покупке, так и в продаже.

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О курсовых ожиданиях рассказал финансовый аналитик Алексей Козырев. Он отметил: такая же ситуация прогнозируется и в банках.

Так, сообщил аналитик, на текущей рабочей неделе курс доллара в них будет находиться в пределах от 40,8 до 41,7 грн. Вечером же 14 октября в банках доллар стоит в среднем 41,1 грн в покупке и 41,5 грн в продаже.

В целом же, оценивая состояние валютного рынка, аналитик отметил: спрос на доллар ежедневно превышает предложение. Поэтому "основные продажи американской валюты – это продажа самого Нацбанка".

Соответственно, подчеркнул он, стоит регулятору несколько раз замедлить выход на рынок или "не заливать" на межбанк несколько дней всей необходимой импортерам суммы, "курс начинает быстро расти".

"НБУ по-прежнему будет продавать основные объемы доллара на торгах, а общий ежедневный спрос на валюту будет превышать его предложение со стороны экспортеров. Разницу нехватающего предложения (до 40-60% от общего объема спроса) и вынужден будет закрывать Нацбанк, проводя интервенции. По моим расчетам, на этой неделе он потратит на это от 640 до 890 млн долларов", – резюмировал аналитик.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, по словам Козырева, вкладывание средств в разные активы может помочь защитить сбережения и даже заработать на них. К примеру, инвестировать можно в иностранную валюту – доллары, евро и пр. А также гривневые инструменты – ОВГЗ (облигации внутреннего государственного займа), депозиты.

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