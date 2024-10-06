Украинцам рассказали, в какой валюте лучше держать деньги: стоит ли вкладывать средства в доллары

Вкладывание средств в разные активы может помочь защитить сбережения и даже заработать на них. К примеру, инвестировать можно в иностранную валюту – доллары, евро и пр. А также гривневые инструменты – ОВГЗ (облигации внутреннего государственного займа), депозиты.

Видео дня

Об этом рассказал финансовый аналитик Алексей Козырев. Он отметил: в гривневых инструментах стоит держать около 40% своих сбережений. А 50-55% – в валюте.

"Моя рекомендация – 50 на 50 в долларах и евро. Но если у вас есть желание валютную часть еще больше диверсифицировать, тогда 50% я бы держал в долларах, 35% – в евро, 7,5% – в фунтах и ​​7,5 в швейцарских франках", – рассказал эксперт.

Оставшиеся же 5-10% сбережений, по его словам, можно вложить в драгоценные металлы. В частности, золото или серебро – "в зависимости от вашего состояния и осведомленности о работе этого рынка".

Кроме того, подчеркнул он, около 10-20% сбережений следует держать в высоколиквидных активах. В частности:

на банковской карте;

в наличке.

"Эти средства должны перекрывать те суммы, которые могут быть срочно нужны. Это подстраховка", – объяснил Козырев.

При этом он подчеркнул: принимать решение о том, держать деньги в наличке или на депозите в банках, нужно, исходя из их особенностей. К примеру, преимуществами налички, по его словам, являются:

Высокая ликвидность.

"Доллары или евро можно мгновенно поменять на гривню в банках, обменниках и т.д. Кроме того, наличные деньги ходят между людьми", – рассказал аналитик.

Отсутствие технических проблем.

Как объяснил Козырев, если деньги находятся на карте или банковском депозите, то для их возврата "нужно идти в кассы банка или в терминалы". Однако в ситуации с возможными отключениями электроэнергии в получении денег таким способом могут возникнуть проблемы.

Преимуществом же безналичного хранения денег, отметил Козырев, является то, что "вы можете получать на них проценты". Т.е. деньги будут работать.

Однако есть и риски. При чем как для налички так и безналичного хранения денег.

Так, среди недостатков хранения сбережений в наличке, по словам эксперта, – обесценивание денег за счет инфляционных процессов. Кроме того, "есть риски кражи, или если будет прилет (в результате ракетного либо дронового обстрела. – Ред.), или пожар".

"Если же вы размещаете деньги на депозит или в ценные бумаги, то доверяете их хранение и выплату процентов либо банкам, либо правительству. Однако, к примеру, проблемы в банковской системе или финансовый кризис в государстве могут активно влиять на покупательскую способность этих средств", – объяснил аналитик.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине выгоднее покупать доллар утром и в конце недели, тогда валюта при других стабильных условиях может стоить немного меньше. Если вы совершаете операции на значительную сумму, то некоторые обменники могут предложить индивидуальный, более выгодный курс.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!