В украинских обменниках не стали удерживать курс: сколько теперь стоит доллар

В украинских обменниках существенно вырос курс доллара. В полдень 7 мая они определили его в средние 40,87/41,56 грн (покупка/продажа). Это сразу на 34 коп. выше в покупке и на 14 коп. в продаже, чем днем ранее.

Видео дня

А вот в банках курс снизили. Там стоимость наличной американской валюты определили в средние 41,13/41,75 грн (покупка/продажа), что на 12 коп. ниже в покупке и на 10 коп. в продаже.

В целом, крупные учреждения продают валюту по 41,59-41,8 грн. Так:

ПриватБанк – 41,65 грн;

Райффайзен Банк – 41,59 грн;

ПУМБ – 41,8 грн;

Универсал Банк – 41,65 грн;

Сенс Банк – 41,8 грн;

Укрсиббанк – 41,7 грн;

Таскомбанк – 41,65 грн;

абанк – 41,8 грн;

Прокредит Банк – 41,75 грн.

Покупают же они ее по 40,65-41,25 грн. В частности:

ПриватБанк – 41,05 грн;

Райффайзен Банк – 41,3 грн;

ПУМБ – 41,2 грн;

Універсал Банк – 40,65 грн;

Сенс Банк – 41,25 грн;

Укрсиббанк – 41,1 грн;

Таскомбанк – 41,1 грн;

абанк – 41,1 грн;

Прокредит Банк – 41,15 грн.

Следует понимать, что приведенные значения могут отличаться от фактического курса в банках. Ведь там могут выставлять дополнительную комиссию.

К какому курсу готовиться

В свою очередь, финансовій аналитик Алексей Козырев рассказал, что в ближайшие дни в украинских банках ожидается заметное изменение курса наличного доллара. По прогнозам, до конца текущей рабочей недели (9 мая) он будет находиться в пределах от 41,05 до 42 грн. То есть не исключается снижение курса в покупке при росте в продаже.

В обменниках же доллар может вырасти как в покупке, так и в продаже. По словам аналитика, курс в них будет находиться в пределах от 41,1 до 41,9 грн.

В целом же, отметил Козырев, на текущую ситуацию на ватном рынке будут влиять разные факторы. В частности:

сложные переговоры с владельцами украинских ВВП-варрантов по их реструктуризации;

внутренние вызовы, связанные с увеличением военных расходов.

В то же время, подчеркнул он, в первой декаде мая клиентам банков нужно профинансировать свои расчеты с персоналом за апрель, а также гривневые расходы на текущую хозяйственную деятельность. Что, считает эксперт, "придаст предложения валюты на межбанке от экспортеров и станет положительным фактором для нацвалюты".

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в финансовом секторе не советуют вкладываться в доллар. Ведь из-за непредсказуемости президента США Дональда Трампа доверие к американской валюте подорвано.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!