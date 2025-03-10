В украинских обменниках не стали удерживать курс доллара: сколько стоит валюта после выходных

За выходные украинские обменники ощутимо изменили курс доллара. Утром понедельника 10 марта они определили его в средние 40,76/41,38 грн (покупка/продажа). Что сразу на 14 коп. ниже в покупке, и на 3 коп. в продаже, чем было вечером пятницы 7 марта.

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Банки же переписали стоимость наличной валюты только в покупке. Там определили курс в средние 41,03/41,6 грн (покупка/продажа), что:

на 7 коп. ниже в покупке;

осталось на прежнем уровне в продаже.

В целом, крупные учреждения продают валюту по 41,4-41,75 грн. Так:

ПриватБанк – 41,4 грн;

ПУМБ – 41,6 грн;

Райффайзен Банк – 41,42 грн;

Сенс Банк – 41,6 грн;

Укрсиббанк – 41,6 грн;

Кредобанк – 41,54 грн;

Таскомбанк – 41,75 грн;

абанк – 41,7 грн.

Покупают же они ее по 40,8-41,11 грн. В частности:

ПриватБанк – 40,8 грн;

ПУМБ – 41 грн;

Райффайзен Банк – 41,05 грн;

Сенс Банк – 41,1 грн;

Укрсиббанк – 41 грн;

Кредобанк – 41,11 грн;

Таскомбанк – 41,05 грн;

абанк – 41,1 грн.

Следует понимать, что приведенные значения могут отличаться от фактического курса в банках. Ведь там могут выставлять дополнительную комиссию.

Прогноз курса доллара на неделю

В целом же, по ожиданиям банковского сектора, в течение текущей недели (10-16 марта) стоимость валюты в банках будет находиться в пределах 41,4-42 грн. Таким образом, не исключается рост курса как в покупке, так и в продаже.

Такая же ситуация прогнозируется в обменниках, рассказал OBOZ.UA начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой. По его словам, там курс будет находится в тех же пределах, что и в банках – 41,4-42 грн.

Он подчеркнул: курсовую стабильность обеспечивают ряд факторов. В частности:

Нацбанк контролирует ситуацию.

"Новая учетная ставка сдержит рост цен и придаст "мышцам" гривне. А валютные интервенции уравновесят спрос и предложение", – объяснил Лесовой.

Международная финансовая помощь работает.

Западные партнеры продолжают поддерживать Украину. Что позволяет компенсировать бюджетный дефицит и снижает девальвационные риски.

Экспорт приносит валюту.

Украинские производители продолжают поставлять разнообразие товаров за границу. Чем обеспечивают приток валюты в страну.

Международные валютные резервы достаточны.

"НБУ имеет хороший запас финресурсов для вмешательства на валютный рынок в случае неотложной потребности. Например, в случае неожиданного и стремительного роста спроса", – рассказал Лесовой.

В целом же, резюмировал он, на сегодняшний день все основные угрозы для гривни нейтрализованы. А потому, "несмотря на сложные обстоятельства войны, неопределенность в отношениях со стратегическим партнером США", экономика Украины и финансовая система остаются устойчивыми.

Как сообщал OBOZ.UA, вместе с тем, в экспертной среде считают, что держать сбережения в долларах не так выгодно, как вкладывать их в облигации внутренних государственных займов (ОВГЗ). Дело в том, что максимальный доход от валюты может составить 10%, а от ОВГЗ – 16% чистыми.

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