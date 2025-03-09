Украинские обменники собираются менять курс доллара: сколько будет стоить с понедельника

В украинских банках ожидается ощутимое изменение курса наличного доллара. По прогнозу, на следующей неделе (10-16 марта) стоимость валюты в них будет находиться в пределах 41,4-42 грн. В то же время, вечером 8 марта обменные пункты покупают доллар по среднему курсу 40,87 грн, а продают по 41,31 грн. Таким образом, не исключается рост курса как в покупке, так и в продаже.

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Такая же ситуация прогнозируется в банках, рассказал OBOZ.UA начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой. По его словам, там курс будет находится в тех же пределах, что и в банках – 41,4-42 грн.

В то же время, вечером 8 марта банки покупают доллар в среднем по 41,05 грн. А продают по 41,6 грн.

"По состоянию на середину марта ситуация будет оставаться относительно спокойной и прогнозируемой. Благодаря своевременным и эффективным действиям НБУ гривна удерживает позиции, поэтому резких скачков курса не ожидается", – отметил банкир.

Он подчеркнул: курсовую стабильность обеспечивают ряд факторов. В частности:

Нацбанк контролирует ситуацию.

"Новая учетная ставка сдержит рост цен и придаст "мышцам" гривне. А валютные интервенции уравновесят спрос и предложение", – объяснил Лесовой.

Международная финансовая помощь работает.

Западные партнеры продолжают поддерживать Украину. Что позволяет компенсировать бюджетный дефицит и снижает девальвационные риски.

Экспорт приносит валюту.

Украинские производители продолжают поставлять разнообразие товаров за границу. Чем обеспечивают приток валюты в страну.

Международные валютные резервы достаточны.

"НБУ имеет хороший запас финресурсов для вмешательства на валютный рынок в случае неотложной потребности. Например, в случае неожиданного и стремительного роста спроса", – рассказал Лесовой.

В целом же, резюмировал он, на сегодняшний день все основные угрозы для гривни нейтрализованы. А потому, "несмотря на сложные обстоятельства войны, неопределенность в отношениях со стратегическим партнером США", экономика Украины и финансовая система остаются устойчивыми.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в начале марта в Украине сложились благоприятные условия для покупки доллара. Дело в том, что в феврале гривна усилила тренд по укреплению к американской валюте – и этот процесс продолжается до сих пор.

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