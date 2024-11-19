В украинских обменниках не стали удерживать курс доллара: как подорожала валюта

В обменниках Украины вырос курс доллара. В полдень 19 ноября они определили его в средние 41,47/41,73 грн (покупка/продажа), что на 7 коп. выше в покупке и на 3 коп. в продаже, чем днем ранее.

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Изменения произошли и в банках. Там стоимость наличной американской валюты выставили на среднем уровне 41,2/41,65 грн (покупка/продажа), что на 3 коп. дороже в покупке, однако осталось на прежнем уровне в продаже.

В целом же, крупные учреждения продают доллар по 41,57-41,7 грн. Так:

ПриватБанк – 41,65 грн;

ПУМБ – 41,7 грн;

Райффайзен Банк – 41,57 грн;

Сенс Банк – 41,65 грн;

Укрсиббанк – 41,7 грн;

Креди Агриколь Банк – 41,65 грн.

Покупают же они валюту по 41,05-41,25 грн. В частности:

ПриватБанк – 41,05 грн;

ПУМБ – 41,2 грн;

Райффайзен Банк – 41,15 грн;

Сенс Банк – 41,25 грн;

Укрсиббанк – 41,15 грн;

Креди Агриколь Банк – 41,1 грн.

Следует понимать, что приведенные значения могут отличаться от фактического курса в банках. Ведь там могут выставлять дополнительную комиссию.

В обменниках готовятся заметно переписывать курс

В то же время, по словам финансового аналитика Алексея Козырева, в украинских обменниках ожидается заметное изменение курса доллара. По прогнозам, на текущей рабочей неделе (заканчивается 22 ноября) стоимость американской валюты в них будет находиться в пределах от 41,1 до 41,75 грн. Таким образом, не исключается снижение стоимости доллара в покупке при росте в продаже.

В банках же, по его прогнозу, ожидается снижение стоимости доллара в покупке, и рост в продаже. Так, сообщил аналитик, на текущей рабочей неделе курс доллара в них будет находиться в пределах от 40,9 до 41,8 грн.

В целом же, отметил аналитик, на текущей неделе "бизнес будет активно рассчитываться с бюджетом". Что:

подстрахует гривню на межбанке;

"частично облегчит задачу Нацбанка по сглаживанию диспропорций между спросом и предложением на торгах".

"К традиционным факторам, оказывающим существенное влияние на поведение всех участников валютного рынка Украины, можно отнести обстановку на фронтах, степень активности обстрелов критической инфраструктуры Украины, отключение электроэнергии и отопительный сезон. Все это существенно влияет не только на поведение игроков на межбанке, но и изменяет объемы купли/продажи валюты на торгах", – сообщил Козырев.

Как сообщал OBOZ.UA, старший экономист Центра экономической стратегии Юрий Гайдай рассказал, что Нацбанк заинтересован в том, чтобы гривневые депозиты и облигации оставались привлекательными для населения. То есть их доходность перекрывала годовую девальвацию гривни. А потому те украинцы, которые просто скупают иностранную валюту, в т. ч. доллары, и хранят ее дома вместо покупки облигаций внутренних государственных займов (ОВГЗ) или открытия депозита, теряют стоимость этих средств.

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