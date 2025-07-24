В украинских обменниках не стали удерживать доллар: какой теперь курс
В украинских обменниках существенно вырос курс доллара. Утром 24 июля они определили его в средние 41,55/41,89 грн (покупка/продажа), что сразу на 49 коп. выше в покупке и на 6 коп. в продаже, чем днем ранее.
Переписали стоимость валюты и в банках – однако менее заметно. Там ее выставили на среднем уровне 41,5/41,99 грн (покупка/продажа). Это на 1 коп. ниже в продаже.
В целом же крупные учреждения продают валюту по 41,94-42,2 грн. Так:
- Приватбанк – 41,95 грн;
- Райффайзен Банк – 41,94 грн;
- ПУМБ – 42,1 грн;
- Сенс Банк – 42,05 грн;
- Укрсиббанк – 42 грн;
- Таскомбанк – 42,1 грн;
- абанк – 42,2 грн;
- Прокредит Банк – 41,98 грн.
Покупают же они ее по 41,35-41,66 грн. В частности:
- ПриватБанк – 41,35 грн;
- Райффайзен Банк – 41,66 грн;
- ПУМБ – 41,5 грн;
- Сенс Банк – 41,55 грн;
- Укрсиббанк – 41,45 грн;
- Таскомбанк – 41,45 грн;
- абанк – 41,5 грн;
- Прокредит Банк – 41,45 грн.
Следует понимать, что приведенные значения могут отличаться от фактического курса в банках. Ведь там могут выставлять дополнительную комиссию.
Стоит ли вкладывать все деньги в доллары
В то же время в целом в экспертной среде советуют украинцам инвестировать в валюту лишь до 30% сбережений. При этом 50% этих средств, отмечается, стоит вложить в гривневые инструменты с фиксированной доходностью. В частности:
- Депозиты.
- Облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ).
- Облигации самых известных украинских эмитентов.
И лишь остальное – в наличные. Причем, отмечается, следует собрать т.н. валютный портфель – то есть инвестировать средства в разные валюты. По словам финансового аналитика Алексея Козырева, оптимальной пропорцией станет:
- до 50% вложить в доллар;
- до 40% – в евро;
- до 10% – в швейцарский франк.
Как сообщал OBOZ.UA, в банковском секторе не советуют украинцам переводить в евро другие валюты – в частности доллары. Причем даже несмотря на то, что в последнее время евровалюта продемонстрировала существенный рост. Специалисты уверены: фундаментальных причин для существенных курсовых колебаний нет.
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