В украинских обменниках не стали удерживать доллар: какой теперь курс

В украинских обменниках существенно вырос курс доллара. Утром 24 июля они определили его в средние 41,55/41,89 грн (покупка/продажа), что сразу на 49 коп. выше в покупке и на 6 коп. в продаже, чем днем ранее.

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Переписали стоимость валюты и в банках – однако менее заметно. Там ее выставили на среднем уровне 41,5/41,99 грн (покупка/продажа). Это на 1 коп. ниже в продаже.

В целом же крупные учреждения продают валюту по 41,94-42,2 грн. Так:

Приватбанк – 41,95 грн;

Райффайзен Банк – 41,94 грн;

ПУМБ – 42,1 грн;

Сенс Банк – 42,05 грн;

Укрсиббанк – 42 грн;

Таскомбанк – 42,1 грн;

абанк – 42,2 грн;

Прокредит Банк – 41,98 грн.

Покупают же они ее по 41,35-41,66 грн. В частности:

ПриватБанк – 41,35 грн;

Райффайзен Банк – 41,66 грн;

ПУМБ – 41,5 грн;

Сенс Банк – 41,55 грн;

Укрсиббанк – 41,45 грн;

Таскомбанк – 41,45 грн;

абанк – 41,5 грн;

Прокредит Банк – 41,45 грн.

Следует понимать, что приведенные значения могут отличаться от фактического курса в банках. Ведь там могут выставлять дополнительную комиссию.

Стоит ли вкладывать все деньги в доллары

В то же время в целом в экспертной среде советуют украинцам инвестировать в валюту лишь до 30% сбережений. При этом 50% этих средств, отмечается, стоит вложить в гривневые инструменты с фиксированной доходностью. В частности:

Депозиты.

Облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

Облигации самых известных украинских эмитентов.

И лишь остальное – в наличные. Причем, отмечается, следует собрать т.н. валютный портфель – то есть инвестировать средства в разные валюты. По словам финансового аналитика Алексея Козырева, оптимальной пропорцией станет:

до 50% вложить в доллар;

до 40% – в евро;

до 10% – в швейцарский франк.

Как сообщал OBOZ.UA, в банковском секторе не советуют украинцам переводить в евро другие валюты – в частности доллары. Причем даже несмотря на то, что в последнее время евровалюта продемонстрировала существенный рост. Специалисты уверены: фундаментальных причин для существенных курсовых колебаний нет.

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