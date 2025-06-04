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В украинских обменниках не стали удерживать доллар: какой теперь курс

Роман Костюченко
Mакроэкономика
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В украинских обменниках не стали удерживать доллар

В украинских обменниках ощутимо снизили курс доллара – прежде всего, в покупке. В полдень 4 июня его определили в средние 40,98/41,57 грн (покупка/продажа), что на 14 коп. ниже в покупке и на 4 коп. в продаже, чем днем ранее.

Видео дня

Подешевел наличный доллар и в банках. Там его курс выставили на среднем уровне 41,25/41,79 грн (покупка/продажа). Это:

  • на 5 коп. ниже в покупке;
  • на 9 коп. в продаже.
В украинских банках подешевел доллар

В целом же крупные учреждения продают валюту по 41,68-41,9 грн. Так:

  • ПриватБанк – 41,72 грн;
  • Райффайзен Банк – 41,68 грн;
  • ПУМБ – 41,9 грн;
  • Универсал Банк – 41,75 грн;
  • Сенс Банк – 41,75 грн;
  • Укрсиббанк – 41,85 грн;
  • Таскомбанк – 41,7 грн;
  • абанк – 41,9 грн;
  • Прокредит Банк – 41,85 грн.
Курс доллара в ПриватБанке

Покупают же они ее по 40,75-41,42 грн. В частности:

  • ПриватБанк – 41,12 грн;
  • Райффайзен Банк – 41,42 грн;
  • ПУМБ – 41,3 грн;
  • Универсал Банк – 40,75 грн;
  • Сенс Банк – 41,3 грн;
  • Укрсиббанк – 41,25 грн;
  • Таскомбанк – 41,2 грн;
  • абанк – 41,2 грн;
  • Прокредит Банк – 41,3 грн.

Следует понимать, что приведенные значения могут отличаться от фактического курса в банках. Ведь там могут выставлять дополнительную комиссию.

Курс доллара в украинских обменниках

Курс доллара "готовятся" существенно менять

В свою очередь, директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Тарас Лесовой спрогнозировал для OBOZ.UA, что в начале июня в Украине ожидается заметное изменение курса наличного доллара. Ожидается, что на текущей неделе (заканчивается 8 июня), в банках и обменниках стоимость валюты будет находиться в пределах 41,6-41,8 грн. Таким образом, не исключается, что и в банках, и в обменниках курс вырастет как в покупке, так и в продаже.

"Начало лета – без сенсаций. Доллар будет меняться в зависимости от стратегии НБУ и основных игроков рынка", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: спрос и предложение валюты будут находиться в балансе. А валютные интервенции Нацбанка будут поддерживать его.

"Объем интервенций не превысит 800 млн долларов в неделю. То есть без аномального его увеличения", – рассказал Лесовой.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время украинским банкам и обменникам запрещено отказывать клиентам в приеме иностранной валюты – в частности, долларов – на основании номинала, внешнего вида или года выпуска купюр. Подобные действия являются нарушением требований законодательства Нацбанка и могут расцениваться как мошенничество. А потому на такие учреждения стоит жаловаться регулятору – для проведения им соответствующей проверки.

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