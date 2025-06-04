В украинских обменниках не стали удерживать доллар: какой теперь курс
В украинских обменниках ощутимо снизили курс доллара – прежде всего, в покупке. В полдень 4 июня его определили в средние 40,98/41,57 грн (покупка/продажа), что на 14 коп. ниже в покупке и на 4 коп. в продаже, чем днем ранее.
Подешевел наличный доллар и в банках. Там его курс выставили на среднем уровне 41,25/41,79 грн (покупка/продажа). Это:
- на 5 коп. ниже в покупке;
- на 9 коп. в продаже.
В целом же крупные учреждения продают валюту по 41,68-41,9 грн. Так:
- ПриватБанк – 41,72 грн;
- Райффайзен Банк – 41,68 грн;
- ПУМБ – 41,9 грн;
- Универсал Банк – 41,75 грн;
- Сенс Банк – 41,75 грн;
- Укрсиббанк – 41,85 грн;
- Таскомбанк – 41,7 грн;
- абанк – 41,9 грн;
- Прокредит Банк – 41,85 грн.
Покупают же они ее по 40,75-41,42 грн. В частности:
- ПриватБанк – 41,12 грн;
- Райффайзен Банк – 41,42 грн;
- ПУМБ – 41,3 грн;
- Универсал Банк – 40,75 грн;
- Сенс Банк – 41,3 грн;
- Укрсиббанк – 41,25 грн;
- Таскомбанк – 41,2 грн;
- абанк – 41,2 грн;
- Прокредит Банк – 41,3 грн.
Следует понимать, что приведенные значения могут отличаться от фактического курса в банках. Ведь там могут выставлять дополнительную комиссию.
Курс доллара "готовятся" существенно менять
В свою очередь, директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Тарас Лесовой спрогнозировал для OBOZ.UA, что в начале июня в Украине ожидается заметное изменение курса наличного доллара. Ожидается, что на текущей неделе (заканчивается 8 июня), в банках и обменниках стоимость валюты будет находиться в пределах 41,6-41,8 грн. Таким образом, не исключается, что и в банках, и в обменниках курс вырастет как в покупке, так и в продаже.
"Начало лета – без сенсаций. Доллар будет меняться в зависимости от стратегии НБУ и основных игроков рынка", – говорится в сообщении.
При этом подчеркивается: спрос и предложение валюты будут находиться в балансе. А валютные интервенции Нацбанка будут поддерживать его.
"Объем интервенций не превысит 800 млн долларов в неделю. То есть без аномального его увеличения", – рассказал Лесовой.
Как сообщал OBOZ.UA, в то же время украинским банкам и обменникам запрещено отказывать клиентам в приеме иностранной валюты – в частности, долларов – на основании номинала, внешнего вида или года выпуска купюр. Подобные действия являются нарушением требований законодательства Нацбанка и могут расцениваться как мошенничество. А потому на такие учреждения стоит жаловаться регулятору – для проведения им соответствующей проверки.
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