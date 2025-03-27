В украинских обменниках изменили стоимость доллара: по какому курсу теперь можно сдать валюту

В украинских обменниках ощутимо подешевел доллар – прежде всего, в продаже. В полдень 27 марта они определили его курс в средние 41,16/41,54 грн (покупка/продажа), что на 5 коп. ниже в покупке и на 17 коп. в продаже.

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Снизили курс наличной валюты и в банках. Там его выставили на среднем уровне 41,25/41,82 грн (покупка/продажа), что:

на 5 коп. ниже в покупке;

на 8 коп. в продаже.

В целом, крупные учреждения продают валюту по 41,64-41,9 грн. Так:

ПриватБанк – 41,7 грн;

ПУМБ – 41,9 грн;

Райффайзен Банк – 41,64 грн;

Універсал Банк – 41,75 грн;

Сенс Банк – 41,75 грн;

Укрсиббанк – 41,8 грн;

Кредобанк – 41,69 грн;

Таскомбанк – 41,8 грн;

абанк – 41,9 грн;

Прокредит Банк – 41,8 грн.

Покупают же они ее по 40,75-41,36 грн. В частности:

ПриватБанк – 41,1 грн;

ПУМБ – 41,3 грн;

Райффайзен Банк – 41,25 грн;

Універсал Банк – 40,75 грн;

Сенс Банк – 41,3 грн;

Укрсиббанк – 41,2 грн;

Кредобанк – 41,36 грн;

Таскомбанк – 41,3 грн;

абанк – 41,3 грн;

Прокредит Банк – 41,3 грн.

Следует понимать, что приведенные значения могут отличаться от фактического курса в банках. Ведь там могут выставлять дополнительную комиссию.

Чего ожидать от доллара после 1 апреля

В свою очередь, руководитель аналитического департамента "Финансового пульса" Диляра Мустафаева рассказала OBOZ.UA, что в апреле на валютном рынке Украины не ожидается потрясений. По прогнозу, при сохранении текущих тенденций, ситуация будет похожа на мартовскую.

Впрочем, допустимый коридор колебаний может несколько расшириться и официальный курс будет находиться в пределах 41,5-42,5 грн/доллар. В то же время, НБУ на 27 марта обновил официальный курс доллара до 41,56 грн – т.е., не исключается, что в апреле он может ощутимо вырасти. Тем не менее паниковать из-за этого не стоит – ведь в госбюджете-2025 среднегодовой курс заложен на уровне 45 грн/доллар, а потому такое движение вполне вписывается в официальный прогноз.

Более того, отметила Мустафаква, предпосылок для валютного кризиса в Украине нет. Ведь:

В условиях войны главным игроком остается Национальный банк, "проводящий взвешенную политику".

Геополитические новости "будут скорее создавать психологический эффект, чем реально влиять на курсовые тренды".

В то же время, отметила она, режим управляемой гибкости предполагает, что ежедневные курсовые колебания будут незначительными. А рынок будет сохранять характерную "волнистую" динамику – "не резкий рост, а чередование подъемов и спадов".

"Следовательно, можно ждать, что базовое равновесие меж спросом и предложением не дозволит курсу резко вырасти", – резюмировала эксперт.

Как сообщал OBOZ.UA, в обменниках украинцы могут получить фальшивые доллары. В 2024 году на долю этой валюты выпало 93% поддельных банкнот среди всех иностранных. При этом фальшивыми преимущественно оказывались деньги больших номиналов.

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