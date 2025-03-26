Украинцам следует быть готовыми к новому курсу: чего ожидать от доллара после 1 апреля

В апреле на валютном рынке Украины не ожидается потрясений – по прогнозу, при сохранении текущих тенденций, ситуация будет похожа на мартовскую. Впрочем, допустимый коридор колебаний может несколько расшириться и официальный курс будет находиться в пределах 41,5-42,5 грн/доллар. В то же время, НБУ на 27 марта обновил официальный курс доллара до 41,56 грн – т.е., не исключается, что в апреле он может ощутимо вырасти. Тем не менее паниковать из-за этого не стоит – ведь в госбюджете-2025 среднегодовой курс заложен на уровне 45 грн/доллар, а потому такое движение вполне вписывается в официальный прогноз.

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Более того, рассказала OBOZ.UA руководитель аналитического департамента "Финансового пульса" Диляра Мустафаева, предпосылок для валютного кризиса в Украине нет. Ведь:

В условиях войны главным игроком остается Национальный банк, "проводящий взвешенную политику".

Геополитические новости "будут скорее создавать психологический эффект, чем реально влиять на курсовые тренды".

В целом же, подчеркнула эксперт, ситуация на валютном рынке Украины формируется под влиянием нескольких факторов. В частности:

монетарной политики;

инфляционной динамики;

активности аграрного сектора.

"Именно эти факторы будут определять курсовые тенденции в ближайшей перспективе. Валютный рынок продолжит работать в режиме управляемой гибкости, то есть при активном участии регулятора, который может использовать валютные интервенции для достижения равновесия между спросом и предложением", – рассказала Мустафаева.

В то же время, отметила она, режим управляемой гибкости предполагает, что ежедневные курсовые колебания будут незначительными. А рынок будет сохранять характерную "волнистую" динамику – "не резкий рост, а чередование подъемов и спадов".

"Следовательно, можно ждать, что базовое равновесие меж спросом и предложением не дозволит курсу резко вырасти", – резюмировала эксперт.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, по прогнозу финансового аналитика Алексея Козырева, до конца текущей рабочей недели (28 марта) курс доллара в обменниках будет находиться в пределах от 41,15 до 41,85 грн. В банках – от 41,1 до 41,95 грн.

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