В украинских банках собираются ощутимо менять стоимость доллара: какой прогнозируется курс

В украинских банках ожидается ощутимое изменение курса наличного доллара. По прогнозу, на следующей неделе (17-23 марта) стоимость валюты в них будет находиться в пределах 41,4-42 грн. В то же время, вечером 14 марта банки покупают доллар по среднему курсу 41,3 грн, а продают по 41,8 грн. Таким образом, не исключается рост курса как в покупке, так и в продаже.

Видео дня

Такая же ситуация прогнозируется в обменниках, рассказал OBOZ.UA начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой. По его словам, там курс будет находится в тех же пределах, что и в банках – 41,4-42 грн.

В то же время, вечером 14 марта обменные пункты покупают доллар в среднем по 41,13 грн. А продают по 41,53 грн.

В целом же, отметил банкир, следующая неделя "не принесет резких потрясений для валютного рынка". Дело в том, что НБУ будет соблюдать стратегию управляемой гибкости, позволяющую:

избегать внезапных курсовых скачков;

поддерживать равновесие между спросом и предложением.

При этом он подчеркнул: геополитические события, в частности диалог между Киевом и Вашингтоном по поводу стратегического партнерства, вопросы условий завершения войны будут оставаться "пищей для сенсационных заголовков". И, скорее всего, не будут оказывать существенного влияния на курс.

"Главным фактором возможных изменений по-прежнему будет баланс спроса и предложения. Поэтому вряд ли возникнет ажиотаж или паника", – резюмировал Лесовой.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, после обмена валюты (к примеру, долларов) украинцы могут провести т.н. "обратный обмен валюты" – т.е. сдать только что полученную валюту и получить назад свои деньги. Такая возможность предусмотрена правилами НБУ. Впрочем, есть условие – провести обратный обмен можно только в течение 15 минут после изначальной операции.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!