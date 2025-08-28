В украинских банках переписали курс доллара: сколько теперь стоит валюта

В украинских банках подешевел наличный доллар. В полдень 28 августа они определили его курс в средние 41,1/41,6 грн (покупка/продажа), что на 3 коп. ниже в покупке и на 5 коп. в продаже, чем днем ранее.

В целом же крупные учреждения продают валюту по 41,44-41,7 грн. Так:

ПриватБанк – 41,5 грн;

Райффайзен Банк – 41,44 грн;

ПУМБ – 41,7 грн;

Сенс Банк – 41,65 грн;

Укрсиббанк – 41,65 грн;

Таскомбанк – 41,6 грн;

Абанк – 41,7 грн;

Прокредит Банк – 41,65 грн.

Покапают же они доллар по 40,9-41,2 грн. В частности:

ПриватБанк – 40,9 грн;

Райффайзен Банк – 41,17 грн;

ПУМБ – 41,1 грн;

Сенс Банк – 41,2 грн;

Укрсиббанк – 41,05 грн;

Таскомбанк – 41 грн;

Абанк – 41,1 грн;

Прокредит Банк – 41,1 грн.

Следует понимать, что приведенные значения могут отличаться от фактического курса в банках. Ведь там могут выставлять дополнительную комиссию.

А вот в обменниках валюта подорожала. Там ее курс выставили на среднем уровне 40,95/41,48 грн (покупка/продажа). Это:

на 2 коп. выше в покупке;

на 1 коп. в продаже.

Что будет с долларом до конца недели

В свою очередь, директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Тарас Лесовой рассказал OBOZ.UA, что до конца текущей недели (31 августа) стоимость валюты в украинских банках и обменниках ожидается в пределах 41,4-41,8 грн. Таким образом, и там, и там прогнозируется рост курса как в покупке, так и в продаже.

"Рынок остается стабильным и достаточно уравновешенным. Спрос и предложение доллара будут находиться в балансе, что почти гарантирует курсовую статику", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине ожидается заметный рост официального курса доллара. В экспертных кругах прогнозируют: в сентябре он будет находиться в пределах 41,4-42,2 грн.

