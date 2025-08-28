В украинских банках переписали курс доллара: сколько теперь стоит валюта
В украинских банках подешевел наличный доллар. В полдень 28 августа они определили его курс в средние 41,1/41,6 грн (покупка/продажа), что на 3 коп. ниже в покупке и на 5 коп. в продаже, чем днем ранее.
В целом же крупные учреждения продают валюту по 41,44-41,7 грн. Так:
- ПриватБанк – 41,5 грн;
- Райффайзен Банк – 41,44 грн;
- ПУМБ – 41,7 грн;
- Сенс Банк – 41,65 грн;
- Укрсиббанк – 41,65 грн;
- Таскомбанк – 41,6 грн;
- Абанк – 41,7 грн;
- Прокредит Банк – 41,65 грн.
Покапают же они доллар по 40,9-41,2 грн. В частности:
- ПриватБанк – 40,9 грн;
- Райффайзен Банк – 41,17 грн;
- ПУМБ – 41,1 грн;
- Сенс Банк – 41,2 грн;
- Укрсиббанк – 41,05 грн;
- Таскомбанк – 41 грн;
- Абанк – 41,1 грн;
- Прокредит Банк – 41,1 грн.
Следует понимать, что приведенные значения могут отличаться от фактического курса в банках. Ведь там могут выставлять дополнительную комиссию.
А вот в обменниках валюта подорожала. Там ее курс выставили на среднем уровне 40,95/41,48 грн (покупка/продажа). Это:
- на 2 коп. выше в покупке;
- на 1 коп. в продаже.
Что будет с долларом до конца недели
В свою очередь, директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Тарас Лесовой рассказал OBOZ.UA, что до конца текущей недели (31 августа) стоимость валюты в украинских банках и обменниках ожидается в пределах 41,4-41,8 грн. Таким образом, и там, и там прогнозируется рост курса как в покупке, так и в продаже.
"Рынок остается стабильным и достаточно уравновешенным. Спрос и предложение доллара будут находиться в балансе, что почти гарантирует курсовую статику", – говорится в сообщении.
Как сообщал OBOZ.UA, в Украине ожидается заметный рост официального курса доллара. В экспертных кругах прогнозируют: в сентябре он будет находиться в пределах 41,4-42,2 грн.
