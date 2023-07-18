В украинских банках переписали курс доллара: где выгоднее всего продавать валюту

Утром 18 июля украинские банки выставили наличный курс доллара на среднем уровне в 36,7/37,35 грн (в покупке/продаже). Это на 5 коп. дешевле в покупке, чем днем ранее. В продаже стоимость американской валюты осталась на прежнем уровне.

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Среди больших банков самый высокий курс в покупке выставили ПУМБ и Укрэксимбанк – 36,75 грн. Самый низкий – OTP Bank – 36,15 грн.

Продают доллар дороже всего в Креди Агриколь Банке – по 37,6 грн, а также в Укрэксимбанке – по 37,55 грн. Дешевле всего – в OTP Bank и ПриватБанке, 37,2 грн.

Также некоторые крупные банки устанавливают карточный курс, но в настоящее время он работает только для операции покупки иностранной валюты с последующим внесением на депозит. Просто так купить доллары на карту невозможно – запрет действует еще с начала войны.

На черном рынке курс выставили на уровне 37,09/37,18 грн (в покупке/продаже). Это:

на 1 коп. дороже в покупке, чем днем ранее;

на 1 коп. дешевле в продаже.

Официальный курс доллара, по данным Нацбанка, остается фиксированным. Он составляет 36,56 грн.

Как на курс повлияет "отмена" Россией зернового соглашения

По словам экс-главы совета Независимой ассоциации банков Украины Елены Коробковой, объявленная Россией остановка зернового соглашения не приведет к быстрой девальвации гривни. Однако в случае окончательного прекращения морского экспорта зерна Нацбанку придется увеличить продажу иностранной валюты примерно на 1 млрд долларов в месяц. Эти действия:

приведут к сокращению объема золотовалютных резервов Украины;

позволят сохранить стабильность украинской валюты.

"Вынужденная потеря этого экспорта угрожает не только торговому балансу, но и заработкам украинских аграриев, не говоря уже о ВВП в целом и о мировой продовольственной безопасности. В то же время в ближайшей перспективе стабильности гривни это не угрожает", – пояснила Коробкова.

Как сообщал OBOZREVATEL, точный прогноз курса доллара в Украине после войны рассчитать невозможно. Однако аналитики смогли назвать факторы, которые будут на него влиять. В зависимости от них им удалось смоделировать несколько вариантов поведения валютного рынка.

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