В украинских банках ощутимо переписали курс доллара: сколько теперь стоит валюта

Украинские банки ощутимо снизили курс наличного доллара. В полдень 28 февраля они определили его в средние 41,3/41,83 грн (покупка/продажа), что на 10 коп. ниже в покупке и на 12 коп. в продаже, чем днем ранее.

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В целом, крупные учреждения продают валюту по 41,69-42 грн. Так:

ПриватБанк – 41,74 грн;

ПУМБ – 41,9 грн;

Райффайзен Банк – 41,74 грн;

Сенс Банк – 41,77 грн;

Укрсиббанк – 41,85 грн;

Кредобанк – 41,69 грн;

Таскомбанк – 41,7 грн;

абанк – 42грн.

Покупают же они ее по 41,14-41,4 грн. В частности:

ПриватБанк – 41,14 грн;

ПУМБ – 41,3 грн;

Райффайзен Банк – 41,2 грн;

Сенс Банк – 41,3 грн;

Укрсиббанк – 41,25 грн;

Кредобанк – 41,31 грн;

Таскомбанк – 41,2 грн;

абанк – 41,4 грн.

Следует понимать, что приведенные значения могут отличаться от фактического курса в банках. Ведь там могут выставлять дополнительную комиссию.

Снизили курс и в обменниках. В полдень 28 февраля они определили его в средние 41,18/41,62 грн (покупка/продажа). Это на 12 коп. ниже в покупке и на 5 коп. в продаже, чем днем ранее.

Чего ожидать от курса доллара

В то же время, директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин утверждает, что в ближайшее время украинцам не стоит ожидать значительных изменений на валютном рынке. Дело в том, что Нацбанк является не только регулятором, но и единственным продавцом валюты – в частности, долларов. А потому действует в рамках прогнозов, которые сам же и установил.

Он объяснил: в обычном виде валютный рынок – это "когда у вас есть определенное количество продавцов и покупателей валюты" и в процессе их взаимодействия формируется обменный курс.

"Если же в стране продавец валюты один – он же регулятор и он же определяет правила игры, – неужели в такой уникальной ситуации возможны какие-то неожиданности? НБУ действует четко в пределах тех вещей, которые они сами для себя установили в качестве макроэкономических прогнозов", – сказал Пендзин.

Таким образом, резюмировал он, украинцам не стоит ожидать изменения баланса валютного рынка. "Все будет более или менее прогнозируемо", – констатировал эксперт.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время после обмена валюты (к примеру, долларов) украинцы могут провести т.н. обратный обмен – т.е. сдать только что полученную валюту и получить назад свои деньги. Такая возможность предусмотрена правилами НБУ. Впрочем, есть условие – провести такой обмен можно только в течение 15 минут после изначальной операции.

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