В украинских банках не стали удерживать доллар: какой теперь курс

За выходные в украинских банках заметно вырос курс наличного доллара. В полдень понедельника 30 июня они определили его в средние 41,4/41,95 грн (покупка/продажа), что на 5 коп. выше в покупке и на 10 коп. в продаже, чем было вечером пятницы 27 июня.

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В целом же крупные учреждения продают валюту по 41,9-42,2 грн. Так:

ПриватБанк – 41,9 грн;

Райффайзен Банк – 41,92 грн;

ПУМБ – 42 грн;

Сенс Банк – 42,05 грн;

Универсал Банк – 41,95 грн;

Укрсиббанк – 42 грн;

Таскомбанк – 42,1 грн;

абанк – 42,2 грн;

Прокредит Банк – 41,95 грн.

Покупают же они ее по 40,95-41,66 грн. В частности:

ПриватБанк – 41,3 грн;

Райффайзен Банк – 41,66 грн;

ПУМБ – 41,4 грн;

Сенс Банк – 41,55 грн;

Універсал Банк – 40,95 грн;

Укрсиббанк – 41,3 грн;

Таскомбанк – 41,5 грн;

абанк – 41,4 грн;

Прокредит Банк – 41,4 грн.

Следует понимать, что приведенные значения могут отличаться от фактического курса в банках. Ведь там могут выставлять дополнительную комиссию.

Переписали курс валюты и в обменниках. Там его выставили на среднем уровне 41,28/41,85 грн (покупка/продажа). Это на 9 коп. выше в продаже.

Каким будет курс доллара в Украине с 1 июля

В то же время, как рассказал OBOZ.UA директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Тарас Лесовой, в украинских банках и обменниках ожидается заметное изменение курса доллара. По его прогнозу, на текущей неделе (30 июня – 6 июля) стоимость валюты в них будет находиться в пределах 41,6-42 грн. Таким образом, не исключается рост курса как в покупке, так и в продаже.

"Курсы покупки и продажи на межбанке останутся почти идентичными. А мелкие движения вверх-вниз особой роли не сыграют – это скорее косметика, а не фундаментальные сдвиги", – рассказал банкир.

В целом же, отметил он, в течение уже несколько недель разница между наличным и безналичным курсами доллара в Украине "почти нулевая". И эта тенденция, по его словам, продолжится – "оба рынка будут идти нога в ногу, не создавая возможности для игры на курсовой разнице".

Как сообщал OBOZ.UA, первое полугодие 2025 года Украина заканчивает с вполне приемлемым курсом доллара, который не дотягивает и до 42 грн. Что о будущей стоимости валюты в Украине говорят международные институты, инвесторы, банкиры и участники наличного рынка, а также почему даже самый детальный прогноз стоит воспринимать осторожно, читайте в материале.

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