В обменниках готовятся заметно менять курс доллара: украинцам рассказали, чего ожидать с 1 июля

В украинских обменниках ожидается заметное изменение курса доллара. По прогнозу, на следующей неделе (30 июня – 6 июля) стоимость валюты в них будет находиться в пределах 41,6-42 грн. В то же время вечером 28 июня там покупают ее в среднем по 41,16 грн, а продают по 41,73 грн. Таким образом, не исключается рост курса как в покупке, так и в продаже.

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Такие же процессы ожидаются в банках. Как рассказал OBOZ.UA директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Тарас Лесовой, курс в них будет находиться в тех же пределах, что и в банках – 41,6-42 грн.

Вечером же 28 июня банки покупают доллар по 41,4 грн. А продают по 41,9 грн.

"Курсы покупки и продажи на межбанке останутся почти идентичными. А мелкие движения вверх-вниз особой роли не сыграют – это скорее косметика, а не фундаментальные сдвиги", – говорится в сообщении.

В целом же, отметил банкир, в течение уже несколько недель разница между наличным и безналичным курсами доллара в Украине "почти нулевая". И эта тенденция, по его словам, продолжится – "оба рынка будут идти нога в ногу, не создавая возможности для игры на курсовой разнице".

"Начало июля не принесет украинскому валютному рынку особых потрясений. Все останется примерно в том же состоянии, что и раньше: доллар будет держаться в уже привычном диапазоне, а управляемая гибкость от Нацбанка будет работать как часы", – резюмировал Лесовой.

Как сообщал OBOZ.UA, в свою очередь, профессор Гарвардского университета Кеннет Рогофф считает, что доллар не прекратит отыгрывать важную роль в общей системе мировой экономики. Более того, по его словам, именно эта валюта продолжит быть ее главным инструментом. Тем не менее, подчеркивается, ослабление влияния американской валюты может усилить роль евро.

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