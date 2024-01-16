В украинских банках могут значительно изменить курс доллара: чего ожидать

В ближайшее время в украинских банках могут произойти существенные изменения с наличным курсом доллара. По прогнозам, до конца текущей рабочей недели (19 января) он может снизиться до 37,5 грн в покупке и вырасти до 39,5 грн в продаже. Вечером же 16 января банки определили стоимость валюты в средние 38,1/38,75 грн (покупка/продажа).

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О возможных изменениях рассказал финансовый аналитик Алексей Козырев. Он отметил: похожие изменения могут произойти и в обменниках.

По его прогнозу, в них курс доллара будет находится в рамках 37,6-39,2 грн. Вечером же 16 января он составляет средние 38,5/38,65 грн.

В целом же, отметил эксперт, в последние несколько недель на рынке сложилась достаточно непростая ситуация – на межбанке курс то быстро рос до почти 38,3 грн, то периодически проседал ниже в 38 грн. Это, по его словам приведет к тому, что владельцы обменников продолжат хеджировать свои курсовые риски – в частности:

"за счет широкого уровня спреда между покупкой/продажей валюты";

частой сменой ценников – "в зависимости от поведения украинского межбанка и пары евро/доллар на внешних площадках".

Официальный курс вырос

В то же время, Нацбанк продолжает повышать официальный курс доллара. На 17 января регулятор выставил его на уровне 37,92 грн, что на 6 коп. превышает текущий. При этом курс 16 января на 3 коп. выше, действовавшего 15-го числа.

Впрочем, до этого произошло заметно снижение официальной стоимости валюты – на 16 коп. 12-14 января в Украине действовал курс 37,99 грн. А до этого он был еще выше.

Тем не менее, паниковать из-за действий Нацбанка не стоит. Как объяснил ранее зампредседателя регулятора Сергей Николайчук, при режиме управляемой гибкости изменение курса в ту или иную сторону является нормальным явлением. Более того, подчеркнул он, НБУ предупреждал, что подобное может происходить.

"Как и обещал НБУ, курс может как ослабляться, когда ситуация на рынке ухудшается, так и меняться, когда ситуация улучшается. Как это, например, было в октябре и первой половине ноября", – сказал Николайчук.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, Нацбанк разрешил украинцам покупать столько наличной иностранной валюты, в том числе долларов, сколько им требуется. Причем как в банках, так и в обменниках. Новые правила действуют с 1 декабря 2023 года.

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